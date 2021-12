MIMORIADNE Koalícia sa DOHODLA: Výhody pre očkovaných už od piatku! Školy sa zatvoria, v hre je aj povinné očkovanie

Zatvoria sa však školy, čo šéfka poslaneckého klubu SaS prezentovala ako ústupok tomu, že sa obchody pre skupinu OP otvoria skôr. Služieb sa to zatiaľ netýka, tie sa otvoria neskôr. Uvoľnenie sa netýka ani gastra. Druhý stupeň ZŠ a stredné školy by mali prejsť na dištančné vzdelávanie od pondelka na 5 dní. Naďalej má platiť zákaz vychádzania a núdzový stav.

Aktualizované 15:53 Premiér na sociálnej sieti zhrnul aj niekoľko ďalších opatrení, na ktorých sa dohodla koalícia.

1. od piatku 10. decembra

- sa otvoria kostoly a obchody v režime OP (očkovaní, prekonaní) podľa m2

- MHD a vlaky budú v režime OTP (očkovaní, testovaní, prekonaní)

2. od soboty 11. decembra

- lyžiarske vleky v režime OP (očkovaní, prekonaní)

3. od pondelka 13. decembra

- prejde II. stupeň ZŠ a SŠ na dištančné vyučovanie

4. od 25. decembra

- hotely a hotelové reštaurácie budú v režime OP (očkovaní, prekonaní) + test.

5. Ľudia nad 60 rokov dostanú za očkovanie peniaze v hotovosti, maximálne 300 eur za tri dávky.

6. Testy pre deti do 12 rokov sa rušia (budú mať status rodiča).

Dohoda je na svete! Výhody pre OP začnú platiť skôr, školy sa zavrú

Koalícia včera rokovala až do noci a pokračovali aj dnes ráno. Nakoniec sa našla dohoda, vládne strany museli spraviť ústupky. "Som rád, že sa to podarilo," povedal premiér Eduard Heger. Na tlačovej konferencii boli prítomní predstavitelia každej koaličnej strany. Boris Kollár sa ospravedlnil. Chcel presadiť režim OTP, teda uvoľnenie aj pre testovaných, no nepodarilo sa mu to, napriek tomu jeho hnutie súhlasí s dohodou.

Zdroj: Topky/Maarty

Vláda má opatrenia schvaľovať na zajtrajšom rokovaní. Koalícia sa na tomto sprísnení dohodla a v prípade, že minister zdravotníctva Lengvarský zasiahne, bude to koalícia akceptovať. Pokiaľ sa situácia bude zhoršovať, opatrenia sa sprísnia. Detaily dohody sa ešte budú dolaďovať a budú známe zajtra po vláde. Dohoda, ktorú koalícia teraz ohlásila je nastavená do 9. januára. Lengvarský hovorí, že súčasný stav je síce krehký, ale mohlo by sa to udržať bez toho, aby nemocnice úplne skolabovali. Zajtra by mali oznámiť hraničné pásmo pacientov v nemocniciach, ktoré keď dosiahneme, tak bude môcť Lengvarský zatiahnuť ručnú brzdu a všetky uvoľnenia zrušiť.

Zmena oproti pôvodnému návrhu ministra zdravotníctva nastáva v dvoch bodoch. Ide o zatvorenie škôl - 2. stupeň ZŠ a SŠ prejdú od pondelka 13. decembra na dištančné vzdelávanie. Výhody pre očkovaných a prekonaných začnú platiť už od piatka. Hotely a ubytovacie zariadenia sa otvoria 25. decembra. Zvyšok by mal prebiehať podľa pôvodného návrhu. Dohoda platí do 9. januára budúceho roka, čo bude potom, zatiaľ nie je známe.

Strany spravili ústupky

Šéfka poslaneckého klubu SaS Anna Zemanová uviedla, že liberáli ustúpili od zavretia škôl na úkor otvorených obchodov pre skupinu OP. Školy by mali byť zavreté len päť dní, no či to tak naozaj bude, takisto zatiaľ nie je známe. Šéf SaS Richard Sulík sa teší, že presadili skoršie otvorenie prevádzok. "Nezmyselné zatváranie obchodov a likvidácia ekonomiky skončia. Myslím, že je viac ako načase a teší ma, že táto moja požiadavka dnes prešla," napísal na sociálnej sieti.

Zdroj: Facebook/Richard Sulík

Ďalšou témou, ktorá rezonuje niekoľko dní, že povinné očkovanie. Hovorí o ňom premiér Eduard Heger i viacerí vládni poslanci. Za povinné očkovanie je aj vicepremiérka a šéfka strany Za ľudí Veronika Remišová. Ak súčasné pravidlá neprispejú k zvýšeniu zaočkovanosti, Remišovej strana bude žiadať povinné očkovanie proti covidu aspoň pre ľudí nad 60 rokov.

"A to už od začiatku budúceho roku," povedala. Zopakovala, že žiadne obmedzenia nie sú dlhodobo udržateľné a neriešia problém. Pomôcť nám podľa nej môže len očkovanie. "Sme veľmi radi, že sa nám podarilo presadiť to, aby sa pravidlá uvoľňovali pre zaočkovaných," uviedla Remišová.

Posledný pokus, povinné očkovanie je v hre

O povinnom očkovaní sa hovorí už dlhšie. Ministerstvo zdravotníctva Vladimír Lengvarský uviedol, že rezort bude pripravovať analýzu o možnom zavedení povinného očkovania, ako aj o možnej finančnej spoluúčasti neočkovaných na liečbe. "Najdôležitejšie, čo sa musí teraz spraviť je, aby sa ľudia očkovali," uviedol Lengvarský s tým, že povinné očkovanie alebo pokuty nie je to, čo vláda chce. "My chceme, aby sa ľudia očkovali dobrovoľne," hovorí Lengvarský.

Zdroj: Topky/Maarty

Jedno z ďalších opatrení sú aj očkovacie poukazy ministra financií Igora Matoviča. Ten však predstavil takisto prekvapivú zmenu. Koalícia sa nakoniec dohodla, že seniori nedostanú 500-eurové poukážky, ale 300 eur na ruku."Toto je posledný pokus primäť tých najviac ohrozených ľudí, aby sa očkovali pozitívnou motiváciou," povedal Matovič o finančných odmenách. Aj Remišová sa vyjadrila v tom duchu, že toto je posledná snaha motivovať ľudí, potom zrejme bude potrebné zaviesť povinné očkovanie.

Premiér Heger vyzval ľudí, aby počas tohto obdobia opatrenia dodržiavali. "Len my rozhodneme, ako to bude vyzerať po tomto dátume (po 9. januári, pozn. red.) tým, ako sa budeme správať a či sa budeme očkovať," povedal. O poukážkach ešte rokuje parlament. Matovič poďakoval všetkým koaličným partnerom, osobitne strane SaS, že nakoniec našli zhodu.

Lengvarského opatrenia v troch fázach

1. fáza - predĺženie lockdownu

Lockdown by sa mal predĺžiť do 16. decembra s tým, že nastupuje aj režim OTP v autobusových a vlakových linkách. Zvýši sa tiež kontrola práce z domu.

Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

2. fáza - otvoriť prevádzky pre OP

Od 17. do 24. decembra by sa mali otvoriť obchody, služby, služby spojené so starostlivosťou o ľudské telo, ale aj bohoslužby budú môcť fungovať v režime OP - teda očkovaní a prekonaní.

Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

V obchodoch bude môcť byť len jedna osoba na 15 metrov štvorcových. V službách a prevádzkach v prípade starostlivosti o ľudské telo (kadernik, holič barber...) to bude jedna osoba na 25 metrov štvorcových. Na svätých omšiach bude môcť byť buď maximálne 30 osôb, alebo jedna osoba na 25 metrov štvorcových.

3. fáza - opäť sa všetko zavrie, ministerstvo odporúča obmedziť aj cestovanie

V tretej fáza stanovilo ministerstvo podmienky pre obdobie od 25. decembra do 9. januára 2022. Hotely budú môcť mať zaplnených len 75% kapacity. Budú povinné PCR testy na 72 hodín a AG testy na 48 hodín.

Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Bohoslužby ostanú naďalej v režime max. 1 osobu na metrov štvorcových alebo maximálne 30 osôb. Otvorené ostanú vleky aj lanovky, uzavreté budú kabínkové lanovky. V prípade fitness centier to bude buď 1 osoba na 25 metrov štvorcových alebo maximálne 6 osôb.

Pre esenciálne prevádzky ostáva režim základ a môžu byť otvorené do 22:00 s maximálne 1 osobou na 25 metrov štvorcových. Zatvorené ostanú všetky neesenciálne prevádzky a základné prevádzky starostlivosti o ľudské telo. Ministerstvo zdravotníctva pripomína, že predajne obuvi a predajne domácich potrieb nie sú esenciálne obchody. Ministerstvo zároveň odporúča, aby sa počas sviatkov cestovanie obmedzilo čo najviac.