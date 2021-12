Odborníci chcú jedno, vláda robí druhé! Sabaka prehovoril o tom, aká je prax: Dôvod, prečo potom opatrenia nefungujú

BRATISLAVA – Vláda schválila opatrenia, nad ktorými krútia hlavou nielen bežní ľudia, ale aj odborníci. Práve tí mali vlastnú predstavu, ako by to malo na Slovensku v najbližších týždňoch vyzerať, konečné rozhodnutie ale urobili politici – a po svojom. Upozornil na to aj lekár Peter Sabaka, ktorý poukázal na to, ako to funguje.

Sabaka ľudí vyzval, aby nehodnotili konzílium odborníkov a jeho rozhodnutia podľa toho, aké protiepidemické opatrenia sa prijímajú a ako fungujú. "Ono totiž pôvodný návrh konzília je často na míle vzdialený od toho čo nakoniec platí," uviedol.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Posledné návrhy vychádzali z opatrení v Rakúsku a podľa jeho slov rozhodne nie je na mieste povedať, že to Rakúšania robia zle. "Ak by sa prijal lockdown v navrhovanej forme, možno by sa už dnes nemuselo uvažovať o jeho predlžovaní," myslí si.

Tiež poukázal na to, že balík opatrení môže byť účinný ako celok, ale ak sa tento celok rozbije a implementuje sa z neho iba nejaká časť, fungovať vôbec nemusí. "Nie som členom konzília ale podporoval som jeho návrhy z pred dvoch týždňov tak, ako boli navrhované. Neprijali sa v tej forme ako boli navrhované. Tak teraz nemôžeme súdiť konzílium za to, že to nefunguje tak ako by to fungovať malo. A rozhodne nie je cesta konzílium ignorovať. Lebo to nás dostalo tam kde sme," uviedol.

Zdroj: Ján Zemiar

Konzílium prijaté opatrenia neschvaľuje

Vláda v stredu schválila nové opatrenia, ktoré sa však ocitli pod paľbou kritiky. Okrem iného sa podľa nich od pondelka zatvárajú školy pre žiakov druhého stupňa základných škôl a stredoškolákov. Otvárajú sa naopak obchody či lyžiarske strediská a pre turistov cez sviatky aj hotely. Rodinné návštevy počas Vianoc sú však na druhej strane zakázané.

Konzílium odborníkov dnes vydalo stanovisko, v ktorom uviedlo, že súbor prijatých opatrení vnímajú ako politické rozhodnutie. "Za nešťastné považujeme predčasné široké otvorenie obchodov a služieb výmenou za plošné zatvorenie škôl. Toto konzílium nenavrhovalo. Rovnako nenavrhovalo ani zákaz rodinných návštev. V situácii rozsiahleho rozvoľňovania nie je takýto zákaz ani logický, ani vykonateľný," uviedli okrem iného.