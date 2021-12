Hlasovanie o podpore pre zaočkovaných dôchodcov: Dramatický ZLOM! 500-eurové poukazy sú minulosť, toto je nový návrh

VIDEO Koalícia prišla s kompromisom v prípade lockdownu, ale aj v prípade seniorských poukazov:

Našli sme kompromis, 300 eur v keši, hlási koalícia

Na spoločnej tlačovej konferencii však poobede vystúpil Igor Matovič s ministrom zdravotníctva Vladimírom Lengvarským a premiérom Eduardom Hegerom. Päticu doplnila šéfka klubu SaS Anna Zemanová a Veronika Remišová zo Za ľudí. "Zmeníme 500 eur v poukazoch na 300 eur v keši," oznámil zmeny v prípade dohody minister financií Igor Matovič v rámci pomoci seniorom, ktorých chce takto motivovať na očkovanie.

Zdroj: Topky/Maarty

Celý návrh stojí na tom, že ak má človek tri dávky, dostane 300 eur v hotovosti. Ak má dve dávky a chystá sa na tretiu, dostane tiež 300 eur v hotovosti. Ak má len jednu dávku a do Vianoc dostane druhú, dostane "len" 200 eur. Ak sa daný senior doteraz nezaočkoval a do Vianoc pôjde na prvú dávku, dostane 200 eur.

Kollár chcel zháňať hlasy u opozície

Kým sa však plénum dostane k dnešnému hlasovaniu, koalícia prešla viacerými problémami. Aj Boris Kollár v rádiu Expres povedal, že narýchlo sa menia plány a že v prípade poukazov pre dôchodcov ide zháňať hlasy do opozičného Hlasu-SD. Kollár hovoril, že chcel rokovať s Petrom Pellegrinim o ich návrhu. Poukážky by sa nakoniec menili tak, že 200 eur by sa dávalo dôchodcom v hotovosti a na samotné poukazy by išlo zvyšných 300 eur. Nakoniec sa koalícia však dohodla na kompromise.

Zákon je v skrátenom legislatívnom konaní

Obyvatelia Slovenska starší ako 60 rokov by podľa návrhu zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením choroby COVID-19 za očkovanie mali dostať poukazy v hodnote 500 eur (po novom hotovosť vo výške 300 eur, pozn. red.).

Novela zákona, ktorá sa prerokúva v skrátenom legislatívnom konaní, je aktuálne v prvom čítaní. Písomne prihlásených do rozpravy je ešte osem rečníkov. Následne budú mať poslanci možnosť prihlásiť sa ešte ústne.

Popoludní majú poslanci na programe aj dve mimoriadne schôdze, ktoré iniciovala opozícia. Plénum má rokovať o "katastrofálnom stave v slovenskom zdravotníctve" a ohrození verejného zdravia občanov. Druhou témou sú sociálne dosahy výrazného rastu cien energií a základných potravín.