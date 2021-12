Poslanci aj dnes zasadli do parlamentu: Riešiť sa budú poukazy pre dôchodcov, ale aj hodina otázok

Do registra adries by malo byť podľa návrhu povinné zapisovať čísla bytov. Názov budovy by sa mal zadávať dobrovoľne. Zlepšiť by sa mala aj povinnosť stavebníka pri zameraní geografickej osi ulice.

Po prerokovaní noviel z dielne MV majú poslanci rokovať o vládnych návrhoch zákonov spolu s návrhmi na skrátené legislatívne konanie, ktoré pribudli do programu schôdze. Jeden hovorí o očkovacích poukazoch pre seniorov, druhým je návrh zákona o podpore v čase skrátenej práce.

Popoludní čaká zákonodarcov aj tradičná Hodina otázok. Po nej by mali diskutovať o návrhoch kandidátov na posty komisárov pre deti a zdravotne postihnutých. Samotná voľba by sa mala konať po hlasovaní o 17.00 h.