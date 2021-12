FOTO Mikuláš vyvolal úsmev aj na tvárach politikov: Klusovci pred stromčekom, premiér sa zabával v kancelárii!

archívne video

Poslankyňa Hlasu nahodila mikulášsky outfit

V mikulášsky predvečer sa na rannú nádielku prichystala aj podpredsedníčka Hlasu-SD a expertka na zdravotníctvo Zuzana Dolinková, ktorá sa odfotila s vianočnou čapicou. "Tak ako, poslúchali ste? A máte už vyčistené čižmičky? Ak nie, tak šup-šup a potom ich nezabudnite vyložiť do okna a počkať si na to, či na vás Mikuláš nezabudol. My doma tak s deťmi urobíme a už teraz sa tešíme na pondelkové ráno," neskrývala nadšenie členka Hlasu-SD.

Zdroj: Facebook/Zuzana Dolinková

Mikuláš, anjel aj čert v kancelárii premiéra

To, či bol poslušný aj náš pán premiér Eduard Heger prišli priamo do jeho kancelárie posúdiť traja vyslanci - Sv. Mikuláš, anjel a aj čert. Predseda vlády o tom zdieľal niekoľko záberov na sociálnej sieti Instagram.

Zdroj: Instagram.com/Eduard Heger

Prvá žena OĽaNO pred parlamentným stromčekom

Mária Šofranko z táboru OĽaNO si tiež pripomenula druhú adventnú nedeľu a blížiaceho sa Mikuláša. Odfotila sa dokonca pred parlamentným vianočným stromčekom.

Zdroj: Facebook/Mária Šofranko

Rodinka, ktorá je šťastím celá bez seba

Najšťastnejším politikom počas tohto roka bol zrejme štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Martin Klus, ktorý Mikuláša prvý krát strávil s prírastkom, synčekom Leonardom, ktorý sa narodil ešte len koncom mája tohto roka. "Neviem ako je to u vás, ale napriek tomu, že už som “veľký”, balíček v topánke mi ešte stále vie raz do roka vyvolať veľký úsmev," napísal Klus s obrovským nadšením a pripojil aj nekonečne šťastnú fotku celej rodinky pred stromčekom.

Zdroj: Facebook/Martin Klus

Župan Viskupič si zaspomínal

Na minulý rok v prípade Mikuláša si zaspomínal trnavský župan za OĽaNO Jozef Viskupič, ktorý rovnako zazdieľal fotografiu šťastnej rodinky.

Zdroj: Facebook/jozef Jojo Viskupič