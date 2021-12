Poslanci Národnej rady sa zídu opäť v utorok popoludní: Rokovať majú o vládnych novelách

BRATISLAVA - Poslanci Národnej rady (NR) SR sa zídu opäť v utorok (14. 12.) o 14.00 h. Venovať by sa mali vládnym novelám, o ktorých rokujú v skrátenom legislatívnom konaní. Popoludní o 17.00 h by mali zákonodarcovia definitívne rozhodnúť o štátnom rozpočte na nasledujúci rok i o reforme nemocníc.

V zrýchlenom režime sa plénum NR SR venuje napríklad novele zákona o elektronických komunikáciách z dielne Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR, ktorá má pomôcť predísť importu nákazy nového koronavírusu zo zahraničia, a to poskytovaním dát Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR od operátorov.

Ďalšou je novela zákona o obchodovaní s emisnými kvótami. Hovorí o peniazoch z Modernizačného fondu, ktoré môže Slovensko prijať len na jeden samostatný účet v termíne do 20. januára 2022. Novela má zabezpečiť správne fungovanie Modernizačného fondu vrátane tokov financií, ktoré z neho budú prichádzať. Slovensko by mohlo prijať od Európskej investičnej banky 120 miliónov eur. Mali by byť určené pre oblasť teplárenstva a na podporu výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov.

Posledným bodom prerokovávaným v zrýchlenom režime je novela Obchodného zákonníka. Tá má umožniť pokračovanie v činnosti obchodným spoločnostiam, ktoré nesplnili povinnosť premeny menovitej hodnoty vkladov a menovitej hodnoty základného imania zo slovenskej meny na euro, čo viedlo podľa zákona k ich výmazu z obchodného registra.

Vyjadriť sa majú definitívne k reforme nemocníc

Podvečer by mali poslanci rozhodnúť o prerokovaných bodoch programu, napríklad o štátnom rozpočte, ku ktorému je predložených aj niekoľko pozmeňujúcich návrhov. Vyjadriť sa majú definitívne aj k reforme nemocníc, ktorá do druhého čítania prešla aj s pomocou nezaradených poslancov, keďže Sme rodina ju nepodporilo a naďalej má výhrady. Podľa reformy by mali nemocnice fungovať na piatich úrovniach – komunitná, regionálna, komplexná, koncová a národná. Vzniknúť má optimalizovaná sieť nemocníc. Legislatíva ráta aj s novým určením minimálnej siete poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre dospelých, ako aj pre deti a dorast.

Sme rodina má výhrady aj pri reforme národných parkov, ktorá rieši presun správy pozemkov v národných parkoch pod ochranárov. Poslanci by mali v závere 51. schôdze hlasovať o jej posunutí do druhého čítania.