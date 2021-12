MIMORIADNE Odborníci zverejnili prvé čísla po dvoch dňoch lockdownu! Slovenská ekonomika sa rúti do záhuby

BRATISLAVA – Zatvorené obchody a znížená mobilita ľudí neostali bez odozvy. Nad lockdownom trpko zaplakala opäť naša ekonomika. Výrazne poklesli tržby v maloobchode či pohostinstve. Stačili na to dva dni.

So sprísnením opatrení prišlo aj spomaleniu ekonomickej aktivity. "Mobilita do obchodov sa znížila o vyše tretinu, naopak viac času trávime doma. Tržby v pohostinstve klesli počas prvých dní lockdownu o vyše polovicu a pokles zaznamenali aj tržby v maloobchode mimo potravín a supermarketov," zhodnotili analytici Inštitútu finančnej politiky.

Počas prvých dvoch dní lockdownu klesla podľa ich údajov mobilita do obchodov a na voľnočasové aktivity o vyše tretinu v porovnaní s priemernou mobilitou predošlých týždňov.

Zdroj: IFP

Pokles aktivity indikujú aj údaje eKasy. "Od štvrtka do nedele minulého týždňa zaznamenali najväčší pokles tržieb reštaurácie a ubytovacie zariadenia. Tržby v týchto odvetviach klesli o vyše polovicu v porovnaní s tržbami počas prvých troch novembrových týždňov," uviedli analytici.

Zdroj: TASR/AP

Nižšie tržby hlásia aj predajcovia v ostatnom maloobchode, kam patrí väčšina predajní, ktoré v lockdowne zákazníci nemôžu navštevovať. "V posledný deň pred sprísnením opatrení pritom tržby v týchto prevádzkach výrazne vzrástli, čo môže súvisieť s tým, že zákazníci chceli na poslednú chvíľu nakúpiť v kamenných obchodoch pred zavedením lockdownu," dodali.

Zdroj: IFP

Lockdown má však aj druhú stránku mince. Menej chodíme do práce no, naopak, viac času trávime doma. To malo za následok, že v rezidenčných zónach mobilita vzrástla a v súčasnosti je najvyššia od začiatku apríla 2021.

Ukázalo sa tiež, že tržby potravín a veľkých reťazcov ostávajú stabilné. Hodnoty, ktoré dosahujú, sú podobné tým spred sprísnenia opatrení.