Pripravte si peňaženky, tieto Vianoce budú DRAHÉ: Hore išlo jedlo aj darčeky! Zoznam kúskov, za ktoré si priplatíte

BRATISLAVA – December patrí medzi mesiace, kedy si veľká časť obchodníkov namastí vrecká viac, ako v ktorékoľvek iné ročné obdobie. Dôvod je jasný – Vianoce a s nimi súvisiaci nákup darčekov. Zákazníkom však koncoročné sviatky vytiahnu z peňaženiek nemalé sumy. Tento rok sa pripravte na to, že zdraželo takmer všetko, čo mohlo.

Pripraviť sa musíme na to, že tento rok nás vianočné nákupy vyjdu viac. A to nielen pri darčekoch, ale aj potravinách. "Podľa údajov Štatistického úradu SR boli ceny potravín a nealkoholických nápojov v októbri 2021 medziročne vyššie o 3,9 %. Drahšie ako pred rokom boli najmä oleje a tuky (o takmer 12 %), zelenina (o vyše 10 %), ovocie (o 5,5 %), mlieko a syry (o 4,0 %), chlieb a obilniny (o 3,6 %), ale aj za mäso a výrobky z neho (o 2,7 %). Odhadujeme ale, že tempo zdražovania potravín do konca tohto roka ešte zrýchli. Za tohtoročný predvianočný nákup potravín tak zaplatí slovenská domácnosť cca o 5 % viac ako vlani," uviedla Eva Sadovská, analytička WOOD & Company.

Zdroj: WOOD & Company

Z darčekov, ktoré najčastejšie nakupujeme, išli hore najvýraznejšie počítače, bicykle či šperky. Viac ako minulý rok však zaplatíme aj za hudobné nástroje, oblečenie, fotoaparáty, knihy, hodinky či výrobky pre domácich miláčikov.

Neušetríme ani pri kúpe praktických darčekov ako obuv či hygienické pomôcky. Hore išli aj ceny hračiek.

Nájdu sa však aj tovary, ktoré, naopak, tento rok kúpime cenovo výhodnejšie. Je ich však menej a zlacnenie je málo výrazne. Patria medzi ne napríklad mobilné telefóny či športové vybavenie.

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Míňame najviac v roku

Čakajú nás síce drahé Vianoce, no zo štatistík tiež vyplýva, že práve táto časť roka je tou, kedy nakupujeme najviac. Obchodníci v priebehu decembra utŕžia až o 10 – 40 percent viac ako počas iných mesiacov. Nejde pritom iba o nákup darčekov, ale aj potravín, hlavne tých na štedrovečerný stôl. "Decembrové tržby maloobchodu zvyknú tvoriť až desatinu z celoročných tržieb. Väčšina Slovákov realizuje nákupy počas decembra, niektorí aj na poslednú chvíľu. Nájdu sa však i takí, ktorí začínajú s vianočnými prípravami v predstihu," uviedla analytička.

Práve posledný štvrťrok je tak z pohľadu maloobchodu jednoznačne najsilnejším obdobím roka. Tržby od októbra do decembra predstavujú až 27 percent z tých celoročných. Pri iných štvrťrokoch je to pritom podľa údajov Štatistického úradu "iba" 23 až 25 percent.

Záver roka takto praje takmer všetkým predajcom v maloobchode. Na odbyt ide elektronika, elektrotechnika, nábytok, hračky, športové potreby, ale aj kozmetika, oblečenie a v neposlednom rade potraviny a nápoje. Vyššie tržby však zvyknú zaznamenávať aj predajcovia v stánkoch a na trhoch a rovnako tak sa darí aj e-shopom.

Zdroj: Getty Images

Výrazný dopad lockdownu

Je možné, že pri mnohých tovaroch práve na e-shopy ostaneme odkázaný. Krátko pred Vianocami máme totiž lockdown, čo v praxi znamená, že mnohé predajne musia byť v tieto dni zatvorené. "Väčšina značiek alebo predajní, ktoré majú svoje fyzické prevádzky zatvorené, funguje momentálne vďaka svojim doplnkovým online predajným kanálom a svoje kamenné predajne využívajú ako výdajné miesta. Je ale otázne, či im tento režim predaja dokáže zabezpečiť porovnateľné tržby, ako keď môžu fungovať naplno – teda prostredníctvom fyzických prevádzok," uviedla Sadovská.

Napriek tomu, že online nakupovanie získava aj vďaka pandémii na popularite, však podľa jej slov u Slovákov hrá stále prím klasické nakupovanie. "Pre veľkú skupinu spotrebiteľov je aj naďalej kľúčovým kontakt s predajcom, tovar chcú pred nákupom vidieť, ohmatať či vyskúšať. U mnohých spotrebiteľov je prioritou mať zakúpený tovar k dispozícii ihneď. Budúcnosť odborníci vidia v mixe klasického nakupovania a e-commerce," dodala.