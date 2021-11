KORONAVÍRUS Analýza prvého víkendu Slovenska v lockdowne: Zlomový deň v týždni a konečne aj dobrá správa

Posledný týždeň sme boli svedkami toho, že sa prekonávavali rekordy počtov hospitalizovaných z druhej vlny. Od štvrtku máme na Slovensku lockdown a až na pár výnimiek aj zákaz vychádzania. Deti naďalej chodia do škôl, vo väčšine povolaní je nariadení homeoffice a ľudia môžu ísť len do tých obchodov, ktoré majú výnimky na základe vyhlášky.

Archívne VIDEO Vláda prijala tvrdý LOCKDOWN na dva týždne pre všetkých bez výnimky, platí aj zákaz vychádzania

Dátoví analytici z projektu Dáta bez pátosu sa denne pozerajú na to, ako sa u nás vyvíja lockdown. Premiér Eduard Heger (OĽaNO) totiž povedal, že po desiatich dňoch dôjde k prehodnoteniu súčasných opatrení. Ak sa situácia bude aj naďalej zhoršovať, pôvodne dvojtýždňový lockdown predĺžia a sprísnia podmienky, ak bude stagnovať, je možné, že rovnako lockdown predĺžia a ak sa budú čísla zlepšovať, začnú pomaly uvoľňovať opatrenia.

Zdroj: Facebook/MZ SR

Zdroj: Facebook/MZ SR

Doteraz mali v tabuľke, kde sledujú aktuálne čísla, červený len jeden riadok. Červená pritom znázorňuje zhoršenie – a to bolo pri úmrtiach. Aktuálne sú však riadky červené dva – úmrtia a hospitalizácie a príjmy do nemocníc. „Stabilita je ale slovo, ktoré dobre terajší stav charakterizuje a aj počty pozitívnych to dokazujú. Reportované stavy v nemocniciach stúpnu vždy v utorok, a minulý týždeň prvý krát následne od utorka do nedele v podstate nestúpli / neklesli. Došlo k stabilizácii,“ upozornili analytici. Ako dodali, v súčasnosti očakávajú, že od utorka začnú tieto čísla skôr stúpať ako klesať.

Zdroj: Facebook/MZ SR

Podľa tabuliek je aktuálny počet prijatých pacientov do nemocníc 2650 za posledný týždeň. Ide o nárast v priemere 35 pacientov za týždeň. Pre porovnanie, najvyššia doterajšia špička v delta vlne bolo 2615 pacientov. Čo sa týka úmrtí, tak tie stúpli z 59 obetí na 60. Pomaly, ale isto stúpajú aj počty nových prípadov po antigénových a PCR testoch – doterajšia špička je 10 441 nakazených, aktuálne ich je 10 372. Aj 7-dňová incidencia je nateraz v zelených číslach, ale rozdiel je minimálny – doterajšia špička je 1339 pozitívnych antigénových a PCR testov, aktuálna hodnota je 1330. ČO sa týka hospitalizovaných pacientov, tých je aktuálne len o 5 menej, ako bola doterajšia špička (3218 vs. 3213).

Zdroj: FB / Dáta bez pátosu

Napriek tomu však sú naďalej pesimisti. Dôvodom je, že školy sú naďalej otvorené a obávajú sa, čo môžu súčasné čísla spôsobiť. Obávajú sa totiž plošného zatvárania škôl. „Budeme držať palce aj deťom. Prajeme si, aby spasiteľ nedostal po vzostupe hospitalizovaných chuť na atómovku a nezavrel všetky deti doma a nespasil nás všetkých poklesom kriviek následne v decembri. Bolo by to síce "spasiteľské", ale to sme tu už mali. Prosíme o pokoj, rozvahu, regionálny prístup a zdravý rozum,“ napísali.

Okrem toho sa však pozreli aj na bilanciu podaných vakcín – za november ich bolo celkovo 625-tisíc. A to 150-tisíc podaných prvých dávok, 75-tisíc druhých dávok a 400-tisíc tretích dávok. „Pekný prvý adventný týždeň Vám prajeme. Prvé 2 týždne budú lockdownové. Advent je o očakávaniach (v pôste). Je to na nás. Teraz sa hlavne dajte zaočkovať I. dávkou, prípadne pošlite seniorov na booster. Potrebujeme počty strojnásobiť a dohnať zameškané. Kapacity zjavne nestačia," uzavreli.