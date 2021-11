KORONAVÍRUS Viaceré strany sa zhodujú na tom, že vláda boj s pandémiou nezvláda

"Aká vláda, taká pandémia. Ilustruje jej zbabelosť," povedala predsedníčka PS Irena Biháriová. Podporuje povinné očkovanie nad 18 rokov, v niektorých zdravotných prípadoch však odporúča konzultovať podanie vakcíny s lekárom. Pripomenula, že ani v tretej vlne nie je dohodnutý odškodňovací systém, voči návrhu 500-eurovému bonusu z dielne ministerstva financií má výhrady. Návrh reformy zdravotníctva nevníma ako zlý, podporuje skôr dobudovanie Rázsoch ako kúpu súkromnej nemocnice.

Šéf KDH Milan Majerský označil súčasný lockdown za "mačkopsa", zmysel by podľa neho mal, keby v tejto situácii platil spravodlivo pre všetkých. "Ak chce vláda vyhovieť len niekomu, nevyhovie nikomu," skonštatoval Majerský. Je presvedčený, že by pomohlo zatvorenie celej krajiny vrátane ekonomiky. Dôraz kladie na očkovanie. Návrh ministra financií Igor Matoviča (OĽANO) kritizuje vrátane možného výpadku miliónov eur ročne pre samosprávy. Zdôrazňuje potrebu zvýšenia platov zdravotníkom. Za najpodstatnejšiu považuje reformu zdravotníctva, avšak nie v podobe, v akej je navrhnutá.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Líder SNS Andrej Danko hovorí o "absolútnom chaose a anarchii", vláda podľa neho predvádza metódu pokus-omyl. Okrem ekonomického zlyhania hovorí o zlyhaní aj v iných oblastiach. "Vyvolávajú stres a beznádej u ľudí," zhodnotil Danko. Lockdown označil za chaos a predčasné opatrenie, kritizoval jeho zavedenie zo dňa na deň. Očkovanie vníma len ako jednu z ciest. Sám očkovaný zatiaľ nie je. Na margo Matovičovho bonusu uviedol, že nevie, ako sa bude realizovať, avšak všetko, čo pomôže seniorom, víta. Reformu zdravotníctva víta, volá však najmä po zvyšovaní platov, je proti rušeniu nemocníc. Ak vláda situáciu nezvláda, pripomenul komunálne a samosprávne voľby, s ktorými by sa dali spojiť aj parlamentné.

Zdroj: Facebook/Andrej Danko

Biháriová nechcela priamo komentovať, s kým by si vedela predstaviť spoluprácu v prípade, že by sa PS dostalo do parlamentu. Dôležitý je podľa nej prienik programov. "Koláč, ktorý nie je dopečený, sa nekrája," povedal Majerský s tým, že do volieb podľa neho vznikne ešte viacero subjektov. Vylúčil však spoluprácu s extrémistami i tými, čo zneužívajú štát korupciou. Danko vylúčil spoluprácu s fašistami, extrémistami i liberálmi. Otázku spolupráce zodpovie po voľbách.