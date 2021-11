Bicykel, obraz či podpísaný dres Meszároša? Kulkovský vymyslel novú očkovaciu kampaň: Priniesla prvé ovocie

POVAŽSKÁ BYSTRICA - Aj keď máme na Slovensku lockdown, ktorý je pre všetkých, naďalej sa dá povedať, že záujem o očkovanie je vysoký. Napriek snahe vlády motivovať ľudí k očkovaniu cez očkovaciu lotériu sa čísla dlhé týždne nehýbali tak, ako by si kompetentní priali. Za súčasný trend môžu viaceré fakty, ako napríklad zhoršujúca sa situácia či sľúbené uvoľňovanie pravidiel pre očkovaných. Lekár Milan Kulkovský však nedávno zobral veci do vlastných rúk.

Mnohé štáty sa rozhodli motivovať svojich obyvateľov k očkovaniu rôznymi zaujímavými cenami. A Slovensko nebolo výnimkou. Veď očkovacia lotéria niekoľkých týždňov stála štát viac ako 20 miliónov eur. Napriek lákavým výhram však štatistiky očkovaných nestúpali tak, ako by si predstavitelia štátu priali. Posledné dni až týždne tomu však je inak a zrejme za to môžu dva faktory – zhrošujúca sa epidemická situácia a snaha predísť prísnych opatreniam. Vláda totiž pred lockdownom, ktorý tu máme od štvrtka, zaviedla. aj prísne obmedzenia pre neočkovaných a sľúbila, že z lockdownu sa rýchlejšie dostanú tí, ktorí sa dali zaočkovať.

Lekár a primár interného oddelenia považskobystrickej nemocnice Milan Kulkovský sa však rozhodol zobrať veci do vlastných rúk. Začalo to ešte na začiatku novembra – do očkovacieho centra v nemocnici prišiel umelec Miloš Rác, ktorý sa rozhodol zaočkovať. Vznikla pritom myšlienka akejsi tomboly, ktorá by mohla ľudí motivovať k očkovaniu. Rác venoval do tomboly svoj obraz. Následne svojou troškou prispel aj známy hokejista Andrej Meszároš, ktorý priniesol svoj legendárny dres Philadelphia Flyers s číslom 41 zo zámorskej NHL, ktorý v očkovacom centre podpísal. Kým obraz už má svojho nového majiteľa, o dres sa bude losovať už o pár dní – v piatok.

„Od 2. novembra do včerajšieho dňa, bolo v Očkovacom centre Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica podaných 5771 dávok vakcíny proti Covid-19. Z toho bolo 1630 prvých dávok. Záujem o očkovanie sa tak zvýšil niekoľkonásobne. Dôvodov je viacero a ja som rád, že jedným z nich je aj naša lokálna “očkovacia tombola”,“ napísal Kulkovský. Okrem obrazu a dresu rozdávali aj rúška herečky Kristíny Tormovej. Podľa Kulkovského očkovacia kampaň motivovala občanov na celom Slovensku a do podobných kampaní sa pridáva čoraz viac darcov, ktorí chcú prispieť k boju proti pandémii.

Nedávno však dostali do tomboly ďalší cenný dar. „V sobotu ma príjemne šokoval ďalší dar. Distribútor bicyklov Cube na Slovensku daroval nášmu očkovaciemu centru bicykel. Jeho nového majiteľa vyžrebujeme na konci Mikulášskeho týždňa, teda 10.12., presne mesiac po tom, čo som “motivačnú tombolu” inicioval. Získa ho jeden z prvoočkovaných, ktorý svoju prvú dávku vakcíny dostal alebo ešte len dostane (10.11. - 10.12.),“ uzavrel Kulkovský.

