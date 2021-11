Kedy je správny čas na tretiu dávku po prekonaní koronavírusu? Rezort zdravotníctva má jasnú odpoveď!

Už to bude rok, čo sa na Slovensku spustilo očkovanie obyvateľov. Prv sa očkovali rizikové skupiny populácie - seniori od určitého veku, zdravotníci, neskôr aj učitelia a postupne aj zvyšok Slovákov. Napriek takmer 12 mesiacom od začiatku očkovacej kampane sa však nezaočkoval dostatočný počet ľudí a zažívame tak déjà-vu z minulého roku. Opäť lockdown, opäť zákaz vychádzania, opäť prísne pravidlá, a to krátko pred Vianocami.

Od konca septembra sa dá prihlásiť aj na tretiu dávku. Tá by mala posilniť imunitu u tých, ktorí majú od očkovania už viac ako pol roka. Napriek tomu však vzhľadom na infekčný delta variant stúpa prípadov, kedy sa napriek plnej imunite očkovaní nakazili koronavírusom. Čo teda v prípade, ak sa plne očkovaní nakazili koronavírusom? Kedy sa budú môcť opäť zaočkovať?

Zdroj: Getty Images

Rok od prekonania alebo vôbec?

Do redakcie sa nám ozval čitateľ Ján, ktorý sa nakazil koronavírusom krátko pred termínom tretej dávky. Ako učiteľ totiž nechcel nič riskovať a keďže sa u neho v škole pravidelne stávalo, že študenti boli v karanténe, rozhodol sa ísť na tretiu dávku. Doma má tehotnú manželku, rovnako očkovanú, ale kratšiu dobu a nechcel nič riskovať. Napriek tomu sa raz zobudil s príznakmi - upchatým nosom, bolesťou hlavy, neskôr sa k tomu pridali aj strata čuchu a chuti. Aj s manželkou sa pre istotu objednali na PCR test. Ona mala test negatívny, on pozitívny. Výsledok mu prišiel deň pred termínom tretej dávky.

Zdroj: TASR/DPA via AP/Michael Kappeler

V súčasnosti mu už končí karanténa preto sa zaujímal o to, kedy sa bude môcť opäť prihlásiť na termín. K informácii sa ale nevedel dopracovať. Podľa aktuálne platných pravidiel mu očkovací preukaz platí rok - teda do konca apríla, kedy dostal druhú dávku očkovania. Po prekonaní má však status „prekonaný“ 180 dní, teda zhruba pol roka.

Informácie o tom, kedy sa očkovať treťou dávkou, sa sprvu líšili. Ministerstva zdravotníctva očkovanie treťou dávkou po prekonaní neodporúčalo. "Pre všetkých ostatných plne očkovaných ľudí sa podanie tretej dávky neodporúča vzhľadom na to, že prekonanie ochorenia COVID-19 u nich pôsobí ako tretia, posilňujúca (booster) dávka. Ak však takýto človek podanie tretej dávky požaduje, bude mu to umožnené," uviedlo ministerstvo zdravotníctva. Iní zas tvrdili, že tretiu dávku by mali prekonaní očkovaní až po roku od vyliečenia. Kedy by sa teda bude môcť opäť prihlásiť na termín?

Zdroj: TASR/Jonathan Hayward/The Canadian Press via AP, File

Ministerstvo má pre takéto prípady jasnú odpoveď. Prihlásiť sa na tretiu dávku vakcíny, prípade sa už priamo zaočkovať môžu tí, ktorí prekonali koronavírus napriek očkovaniu, už dva týždne po prekonaní ochorenia. "Už samotné prekonanie ochorenia však pri plne zaočkovaných osobách pôsobí ako posilňujúca dávka. V SR sa za plne očkovaného (režim O) považuje človek zaočkovaný pri vakcínach Pfizer a Moderna dvoma dávkami (14 dní po druhej dávke), pri Janssene – jednou dávkou (21 dní po prvej dávke). Pred termínom tretej dávky nie je pre osoby, ktoré po zaočkovaní prekonali ochorenie, nevyhnutné dať si vyšetriť hladinu protilátok," vysvetlilo ministerstvo zdravotníctva.