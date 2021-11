Politici dúfali, no realita je zlá: V hre je LOCKDOWN aj núdzový stav! Toto sú scenáre, Slovensko stojí pred kolapsom

BRATISLAVA - Nikto si nemyslel, že pred tento rok budeme pred Vianocami riešiť to isté, čo minulý rok. Malo pomôcť očkovanie, no delta variant a jeho subvariant značne komplikujú situáciu. Zaočkovanosť na Slovensku je nízka a nemocnice stoja pred kolapsom. Opäť nám hrozí tvrdý lockdown, a to pre všetkých, a vylúčené nie je ani zavedenie núdzového stavu.

Vláda bude zrejme v stredu rozhodovať o tom, či Slovensko pôjde rovnakou cestou ako susedné Rakúsko. Rokovať by mali o dočasnom trojtýždňovom lockdowne pre všetkých, očkovaných aj neočkovaných. Návrh predloží minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský. Okrem toho sa má na vláde otvoriť aj otázka núdzového stavu.

Čaká nás tvrdý lockdown?

Lengvarský včera počas konferencie Vizionári potvrdil, že predloží návrh na zavedenie trojtýždňového lockdownu pre všetkých. Ak by sa podľa neho všeobecný lockdown zaviedol čo najskôr, Vianoce by mohli byť vez prísnych opatrení. Podľa Lengvarského by išlo o prvé kolo lockdownu a ak by nezabralo, mohol by trvať dlhšie.

Premiér nebude hazardovať so životmi

Predseda vlády Eduard Heger v žiadnom prípade nebude hazardovať so životmi zaočkovaných, či nezaočkovaných. "Preto sa intenzívne zaoberá možnosťou trojtýždňového lockdownu pre všetkých obyvateľov, ako to navrhuje ministerstvo zdravotníctva a konzílium odborníkov. Práve názor odborníkov je v tomto smere pre predsedu vlády kľúčový," uviedla včera hovorkyňa premiéra Ľubica Janíková. "Premiér si uvedomuje, že je nutné situáciu riešiť okamžite aj preto, aby sme mali pokojnejšie Vianoce a mohli neskôr opatrenia uvoľňovať s ohľadom na blížiacu sa sezónu v cestovnom ruchu," dodala.

SaS je dlhodobo proti

Lengvarský ho chcel zaviesť už skôr, no SaS je dlhodobo proti obmedzeniam pre očkovaných. Na minulej vláde to uviedol minister hospodárstva a šéf SaS Richard Sulík a stanovisko v reakcii na vyjadrenia Lengvarského včera zopakovala aj šéfka zdravotníckeho výboru Janka Bittó Cigániková. Tvrdý lockdown označila za riešenie na krátky čas, ktoré by následne spôsobilo zhoršenie.

Uprednostňuje lockdown pre neočkovaných. "Vrátane obmedzenia cestovania, ak to bude nevyhnutné," uviedla. SaS podľa jej slov považuje za jediné riešenie očkovanie, preto podporuje opatrenia s väčšou slobodou očkovaných na základe nižšieho epidemiologického rizika. Strana SaS mala o tejto téme včera rokovať, tému riešili aj lídri na koaličnej rade. Časť vládnych politikov však zvažuje, že lockdown zavedie aj bez podpory SaS.

Zaveďme lockdown, pokojne aj zajtra

Hnutie Sme rodina je za, rozhodnúť by o tom podľa nich mal minister hospodárstva a minister zdravotníctva, aby to prežili oba sektory. "Sme proti rozdeľovaniu spoločnosti na tých zaočkovaných a nezaočkovaných. Keď potrebujeme uvoľniť nemocnice, spravme lockdown. Kľudne aj od zajtra, pre všetkých, rovnako. Zavrieť celú krajinu ako Rakúšania na dvadsať dní, zákaz chodenia medzi okresmi, aj za to by som bol. A po dvadsiatich dňoch všetko otvoriť, bez ohľadu na to, aké budú výsledky, všetko otvoriť, aby sme udržali ekonomiku a priemysel," povedal včera Kollár v TA3.

Na stole je aj zavedenie núdzového stavu

Počet hospitalizovaných už presiahol hranicu 3000. V novom COVID automate s novými pravidlami zaviedli aj "páku", ktorá by mala zabrániť kolapsu nemocníc. "V prípade pokračujúceho zhoršovania, pokračujúceho rastu prípadov a prekročenia 3200 hospitalizovaných pacientov bude Slovenská republika na prahu humanitárnej katastrofy. V tejto fáze odporúčame prijatím uznesenia Vlády SR vypnúť COVID automat a aplikovať prísne celonárodné obmedzenia," uvádza sa v automate.

Čo by to presne znamenalo, nie je známe. Vláda tomu chce predísť práve lockdownom. Okrem toho zvažujú aj zavedenie núdzového stavu, o ktorom sa hovorí už dlhšie. "Núdzový stav je stále v hre, minister zdravotníctva preto opätovne otvorí otázku o jeho zavedení. O jeho forme ešte prebehne diskusia so všetkými zainteresovanými. Vzhľadom na korektnosť voči partnerom budeme informovať komplexne po prerokovaní všetkých detailov vrátane prerokovania Vládou SR," uviedla včera pre Topky hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová.

Aké scenáre sú v hre?

Zatiaľ nevieme, akou cestou sa vláda poberie a či lockdown, na ktorom v koalícii nepanuje všeobecná zhoda, nakoniec prijmú. V hre je niekoľko možností vrátane obmedzenia pohybu, ktorý je možné obmedziť len v núdzovom stave. Zavedenie núdzového stavu by okrem iného znamenalo, že by mohli do služby v prípade potreby povolať ďalších zdravotníkov, ako počas druhej vlny.

V novom COVID automate však vláda vypustila kolónku "obmedzený pohyb". Neočkovaní majú aktuálne povolený vstup len do esenciálnych prevádzok a obchodov. Vstupu do ostatných obchodov a prevádzok je podmienený očkovaním alebo prekonaním koronavírusu, prípadne negatívnym testom, čo de facto obmedzením pohybu je. Čo teda môže nastať?

Bude pokračovať lockdwon pre nezaočkovaných v súčasnom znení

Ak sa vláda nezhodne a tvrdý lockdown neprijmú, ďalšie tri týždne bude platiť tzv. lockdown pre nezaočkovaných tak, ako ho vláda prijala minulý týždeň. Potom má vyhodnotiť, či sa situácia zlepšila, alebo nie a súčasne prehodnotiť, aké opatrenia budú platiť ďalej.

Zavedie sa tvrdý lockdown pre všetkých

Ak by vláda zaviedla tvrdý lockdown pre všetkých, na jeho presnú podobu by sme si počkali. Čo to sa však ukázalo na súčasne platnom lockdowne pre nezaočkovaných. Tí majú aktuálne vstup do esenciálnych obchodov a prevádzok. Po vydaní vyhlášok ÚVZ SR sa ukázalo, že napriek avizovanému tvrdému lockdownu pre nezaočkovaných, majú povolený vstup do mnohých prevádzok vrátane obchodov s oblečením či do obuvi. Aj do nákupných centier, ak sa idú očkovať alebo idú do lekárne.

Lockdown, núdzový stav a obmedzenie pohybu

Počas druhej vlny platili oveľa tvrdšie podmienky a ešte pred pár týždňami politici verili, že k takýmto tvrdým krokom nebudú musieť pristúpiť. Nie je vylúčené ani to, že zavedením lockdownu pre všetkých a v prípade zhoršovania sa situácie by sa pohyb obmedzil ešte viac. Na takéto obmedzenie pohybu je potrebné schválenie núdzového stavu. Zrejme by šlo o formu, ktorú poznáme z minulého roka - chodiť by sme smeli do práce, do školy, do prírody a do obchodov základných potrieb.

Podľa dnes platného zákona môže vláda núdzový stav pre pandémiu vyhlásiť na štyridsať dní, no do dvadsiatich dní ho musí potvrdiť parlament. Ak to neurobí, núdzový stav sa končí. Technicky teda je možné na dvadsať dní, ktoré spomínal aj Boris Kollár, vyhlásiť núdzový stav aj bez poslancov.

Stojíme pre kolapsom

O lockdowne či nnúdzovom stave sa hovorí najmä kvôli kritickej situácii v zdravotníctve. COVID oddelenia v nemocniciach po celom Slovensku sú takmer plné. Voľné nie sú ani lôžka pre umelú pľúcnu ventiláciu, lekári nestíhajú, personál je vyčerpaný a biela medicína je opäť obmedzená. Aktuálne je v nemocniciach hospitalizovaných 3021, z toho na UPV je 259 pacientov a na jednotke intenzívnej starostlivosti je 271 pacientov.

Ak prekročíme spomínanú hranicu 3200 pacientov, Slovensku bude čeliť humanitárnej katastrofe. Upozornili na to odborníci, ale aj minister Lengvarský. Tento rok to malo byť lepšie. Kvôli nízkej miere zaočkovanosti však slovenské zdravotníctvo opäť stojí pred kolapsom. V nemocniciach je vyše 80 percent pacientov, ktorí nie sú zaočkovaní. Premiér Eduard Heger už cez víkend otvoril aj otázku povinného očkovania pre určité skupiny. Proti povinnému očkovaniu sú však aj niektorí členovia koalície.

Primár Kulkovský lockdown podporuje

Primár interného oddelenia Nemocnice s poliklinikou v Považskej Bystrici Milan Kulkovský podporuje zavedenie lockdownu. "Situácia v nemocniciach je v súvislosti s ochorením Covid-19 kritická. Nemocnice sú na hranici svojich možností. Realita je taká, že mŕtvi zachraňujú živých uvoľnením lôžka s umelou pľúcnou ventiláciou. Nechýbajú len UPV lôžka, ale aj tie s neinvazívnou ventiláciou (HFNO). Zdravotníci sú zúfalí," napísal na sociálnej sieti.

"Žiaľ, jedinou možnosťou, ktorá by dokázala zhoršovanie súčasnej situácie aspoň spomaliť, je lockdown pre všetkých, vrátane očkovaných. Je to nespravodlivé, ale jediné možné riešenie. Sprísňovanie opatrení len pre určitú skupinu ľudí je bezzubé, keďže časť z nich sebecky nerešpektuje nič a k spolupráci ich nepresvedčí ani súčasná kritická situácia a fakty. Naviac títo ľudia zneužívajú to, že kontrola dodržiavania opatrení nie je efektívna," uviedol. Zdravotný systém, nemocnice a personál v nich pracujúci podľa neho potrebujú razantnú pomoc od štátu v podobe lockdownu.

Podľa neho je zbytočné hľadať vinníka a ukazovať prstom na jednu skupinu ľudí. "Stalo sa. Ak budeme len stáť a prizerať sa, bude zbytočne zomierať stále viac ľudí," skonštatoval. Ak nebude lockdown schválený ihneď, hrozí, že bude musieť byť vyhlásený neskôr, v čase vianočných sviatkov.

Na preťaženie zdravotníckeho systému doplácame všetci

Aj podľa matematika a člena iniciatívy Veda pomáha Richarda Kollára sú opatrenia, ktoré zastavia nárast dopytu po hospitalizáciách s ochorením COVID, dnes úplne nevyhnutné. "Na toto preťaženie nášho zdravotníckeho systému doplácame všetci. Na druhej strane, akékoľvek opatrenia, ktoré neriešia problém dlhodobo, t.j. nepodporujú zvýšenie záujmu o očkovanie, sú zlé, nech je ich krátkodobý efekt akokoľvek pozitívny," uviedol pre Topky.

Infekcie mnohých totiž pred nastupujúcou zimou podľa Kollára len odložíme a systém sa nám časom zahltí znovu. "Preto je potrebné kombinovať efektívne krátkodobé opatrenia postihujúce celú spoločnosť s dlhodobými opatreniami, ktoré výrazne zvýšia percento zaočkovanosti, najmä medzi najviac ohrozenými skupinami," povedal s tým, že už dávno sme mali mať dlhodobé opatrenia na zvýšenie miery zaočkovanosti.

Opatrenia sa nedodržiavali

Pôvodný COVID automat bol podľa Kollára tak nastavený, avšak mnohé jeho body sa nedodrživali, aj zo strany občanov, ale aj zo strany štátu. "Štát nenastavil ani legislatívu tak, aby sa dali zavedené opatrenia efektívne vynucovať. Udalosti posledných týždňov, keď sme dôležité opatrenia nedokázali vôbec zaviesť a implementovať, boli veľkou stratou času, ktorá znamená zbytočne stratené životy. Na druhej strane, opozícia, ktorá proces kritizuje, v skutočnosti najviac podrýva autoritu štátu a najmä dôveru k očkovaniu, ktoré je stále jednými východiskom z pandémie," skonštatoval.

Samotné obmedzenie pohybu nestačí. "Potrebujeme obmedziť dočasne blízke kontakty ľudí a na druhej strane výrazne zvýšiť záuem o očkovanie prvou, druhou aj treťou dávkou vakcíny," ozrejmil. Lockdown pre nezaočkovaných by stačil, ak by skutočne platil. "Ale v realite je jeho vymáhanie takmer nulové. Prvé zmeny v správaní obyvateľov vidíme až teraz. Tie však mali prísť začiatkom septembra. Lockdown pre zaočkovaných by mohol stačiť, ale musel by byť oveľa prísnejší a aj tak by boli potrebné ďalšie obmedzenia pre zvyšok populácie. Takisto je potrebné lepšie riešiť situáciu detí do 12 rokov, ktoré sa nemôžu ešte očkovať," dodal.