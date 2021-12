PRIESKUM Úder pod pás pre súčasnú vládu: Až 63 percent Slovákov chce predčasné voľby!

BRATISLAVA - Máme tu nový týždeň a hneď u úvode aj nový prieskum verejnej mienky. Ten pre tlačovú agentúru SITA pripravila agentúra AKO a týkala sa predčasných volieb. Zistili zaujímavé skutočnosti - viac ako dve tretiny Slovákov by za predčasné parlamentné voľby boli! A to nielen voliči opozície, ale aj jednej koaličnej strany.

Respondenti totiž mali odpovedať na otázku: V súčasnosti sú poslanci parlamentu volení na 4 roky. Súhlasíte alebo nesúhlasíte s tým, aby občania mali možnosť referendom skrátiť volebné obdobie parlamentu a tým zaistiť konanie predčasných volieb bez hlasovania poslancov v parlamente?" Informuje o tom portál webnoviny.sk.

Až 40,7 percenta opýtaných s možnosťou určite súhlasí a ďalších vyše 22 percent skôr súhlasí. Celkovo je tak za predčasné voľby bez hlasovania parlamentu až 63 percent opýtaných. Avšak, nesúhlas s otázkou vyjadrila viac, ako tretina respondentov, konkrétne 34,2 percenta opýtaných. Z toho 19,2 percenta určite nesúhlasí a 15 percent skôr nesúhlasí. K otázke referenda bez možnosti hlasovania parlamentu sa nevedelo vyjadriť 2,7 percenta opýtaných.

Z hľadiska vekovej štruktúry súhlasia so skrátením volebného obdobia najmä starší a menej vzdelaní respondenti. Z regionálneho hľadiska viac či menej súhlasili s možnosťou obyvatelia Trenčianskeho či Banskobystrického kraja. Išlo najmä o voličov opozičných strán: Smer-sociálna demokracia, Hlas-sociálna demokracia či hnutia Republika.

Za referendum je drvivá väčšina voličov opozície, aj Sme rodina

Z hľadiska voličskej základe sa zistili mnohé zaujímavé skutočnosti. Až 86 percent voličov strany Hlas-SD Petra Pellegriniho určite alebo skôr súhlasia s tým, aby sa referendom mohlo skrátiť volebné obdobie. Naopak, 13 percent s touto možnosťou skôr alebo určite nesúhlasí. Oveľa väčší záujem o predčasné voľby je od voličov strany Smer-SD Roberta Fica - skôr alebo určite by s referendovou otázkou súhlasilo až 91 percent respondentov. Naopak, viac alebo menej by nesúhlasilo päť percent opýtaných.

Zaujímavé informácie vyšli aj od voličov koaličných strán. Určite alebo skôr by s referendom o predčasných voľbách súhlasilo 37 percent voličov strany Sloboda a Solidarita Richarda Sulíka. Naopak, viac ako dve tretiny opýtaných by s touto možnosťou nesúhlasilo. Podobne sa vyjadrili aj voliči hnutia OĽaNO-Nova-Kresťanská únia-Zmena zdola, z ktorých 34 percent by skôr alebo určite predčasné voľby chcelo. Naopak, 64 percent opýtaných s touto možnosťou viac alebo menej nesúhlasí. Avšak, najviac za predčasné voľby sú voliči hnutia Sme rodina - a to až 62 percent opýtaných. Proti tejto možnosti sa vyjadrilo 36 percent opýtaných.

K otázke sa vyjadrili aj voliči mimoparlamentných strán. Až 34 percent voličov Progresívneho Slovenska by za predčasné voľby bolo a 62 percent respondentov nie. Najviac zo všetkých by si však referendum priali voliči hnutia Republika - až 98 percent opýtaných odpovedalo, že s otázkou skôr alebo určite súhlasia. Voliči Kresťanskodemokratického hnutia sa skôr prikláňajú k voličom koaličných strán - iba tretina opýtaných by bola za referendum o predčasných voľbách a dve tretiny by bolo proti tejto možnosti. Odpoveď „určite“ alebo „skôr súhlasím“ si zvolilo aj 69 percent voličov strany Aliancia-Szövetség. Naopak, „určite“ alebo „skôr nesúhlasím“ odpovedalo 31 percent opýtaných.