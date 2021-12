Je Eduard Heger dobrý premiér? Názor ľudí je jasný! Za všetko hovorí PRIESKUM

Prieskum, ktorý realizovala agentúra AKO pre reláciu TV JOJ Na hrane ukázal, že 23,6 percenta Slovákov si myslí, že Eduard Heger skôr nie je dobrý premiér. To, že určite nie je dobrý premiér si myslí 28 percent respondentov a za skôr dobrého ho považuje 31 percent ľudí. O tom, že je dobrým premiérom je určite presvedčených iba 7,6 percent opýtaných.

Zdroj: reprofoto TV JOJ

Pozitívne sa na neho pozerajú najmä voliči OĽaNO nasledovaní voličmi Progresívneho Slovenska, kde ho za dobrého považuje 69 percent a koaličnej SaS, kde je mu naklonených 66 percent.

V opozícii to však vyzerá inak. S Hegerovým pôsobením vo funkcii premiéra je spokojných iba 19 percent voličov strany Hlas-SD. 76 percent si však myslí opak, a to, že dobrým premiérom nie je. Ešte menšej popularite sa teší medzi voličmi Smeru-SD. Spomedzi nich ho za dobrého premiéra považuje iba 9 percent ľudí, 87 percent si však myslí opak. Z voličov strany Republika si to, že by bol Heger dobrý premiér, nemyslí nikto.

Zdroj: reprofoto TV JOJ

Prieskum tiež ukázal, že Hegera za dobrého premiéra považujú skôr ľudia do 65 rokov a tí s vyšším vzdelaním. Z pohľadu krajov sú to obyvatelia Bratislavského, Trnavského a Nitrianskeho.