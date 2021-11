Smatana buchol do stola: Už stačilo kompromisov, to snáď nemyslíte vážne! Máme na výber len dve možnosti

BRATISLAVA – Sprísnenie opatrení, lockdown na dva týždne, ale aj úľavy pre očkovaných. To všetko by mala už dnes dopoludnia schváliť vláda. Epidemická situácia na Slovensku sa totiž rapídne zhoršuje a nemocnice sú plné. Zdravotníci žiadajú lockdown, s čím súhlasia aj politici. Nebude však taký tvrdý, ako žiadal minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský!

Podľa posledných informácií by mal byť tvrdý lockdown už od štvrtku, vláda by mala schváliť aj núdzový stav. Počíta sa s tým, že by zatvorenie krajiny malo trvať dva týždne a očkovaní by mali mať isté úľavy. Avšak, vláda rovnako zamýšľa úplne zatvoriť niektoré oblasti ekonomiky – napríklad hotelierstvo, gastrosektor, ubytovacie zariadenia či fitness centrá. Školy by sa zatvárať nemali. O lockdown žiadala napríklad aj prezidentka Zuzana Čaputová, ale aj mnohí zdravotníci.

Analytik a bývalý šéf Inštitútu zdravotnej politiky Martin Smatana však tvrdí, že už stačilo kompromisov. „Osobne preferujem riešiť konflikty dohodou, kompromisom, či nejakou formou spoločného riešenia. V riadení pandémii nás však kompromisy stály stovky ak nie až tisíce ľudských životov a nespočítateľnú sumu peňazí. „Nevesty, dobre bude“ z minulej jesene či vianočné „bublinky“ určite nemusím pripomínať. Keď politika a hľadanie politických kompromisov vstupuje do práce epidemiológov a infektológov, končí to pre nás všetkých zväčša tragicky,“ uviedol Smatana na sociálnej sieti s tým, že aj z toho dôvodu ho vydesili správy o tom, že koalícia hľadá kompromis, ako by lockdown mohol vyzerať.

Podľa jeho slov sme v extrémne zlej situácii a naraz musia kompetentní riešiť dva veľké problémy. Prvý sa dá vyriešiť lockdownom, druhý je systémový a lockdown by ho mohol ešte viac zhoršiť. „Tvrdý lockdown potrebujeme, inak nám čoskoro skolabujú nemocnice. Zo skúseností z predchádzajúcich vĺn vieme, že ak nechceme aby sa lockdown ťahal, musí byť prísny. Bez výnimiek či kompromisov a platný pre všetkých, aby sa dal ľahko kontrolovať. Pár týždňov postačí na výrazný pokles pozitívnych a (časom aj) hospitalizovaných. Ak sa však zavedie lockdown a nenavýši zaočkovanosť v populácií, tak sme síce odbremenili nemocnice, ale prudké nárasty a hospitalizácie sa znova vrátia,“ upozornil Smatana.

Máme len dve možnosti

Ako však konštatoval, je pravda, že posledné dni je u nerozhodných ľudí vidieť zvýšený záujem o očkovanie. Dokazujú to aj čísla z očkovacích centier, ktoré lámu niekoľkomesačné rekordy. Preto podľa Smatanu máme na výber dve možnosti – a to alebo po skončení lockdownu uvoľniť opatrenia len pre očkovaných či prekonaných, čo by bola prísnejšia verzia súčasných opatrení, alebo zaviesť povinné očkovanie pre rizikové osoby, teda pre ľudí nad 60 rokov. Smatana zastáva názor, že by išlo o najefektívnejšie riešenie, ktoré by zachránilo najviac životov a peňazí.

„Obávam sa, že prvá možnosť síce zaberie, ale nie v dostatočnej miere, keďže podľa posledného prieskumu Focusu až 66% nezaočkovaných sa na dávku vôbec nechystá. Ak sa budeme chcieť vyhnúť stovkám úmrtí a opakujúcim sa lockdownom, povinnému očkovaniu sa teda s najväčšou pravdepodobnosťou nevyhneme. Čím neskôr sa zavedie, tým menej ľudí a firiem a živnostníkov zachránime. Politické dohody, kompromisy a strach zaviesť potrebné opatrenia výrazne prispeli k tomu, že sme znova na prahu lockdownu,“ uviedol Smatana s tým, že to, či bude krátky, efektívny a nebude sa opakovať, bude závisieť od toho, či bude vláda ochotná zaviesť nepopulárne opatrenia. Netreba totiž podľa Smatanových slov zabúdať na to, že vírus nerobí kompromisy a využije každú dieru v opatreniach.