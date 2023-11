Dlhoročná Sulíkova hovorkyňa prekvapila: Na ceste je druhé dieťa! Rozkošné FOTO s rastúcim bruškom

(Zdroj: Archív. K.M.)

Matejková zvestovala novinku na sociálnej sieti humorne. Zverejnila totiž záber fotený zhora, na ktorom jej vidieť zaguľatené bruško a pri nohách má k tomu ešte loptu. „Ideálne počasie na loptové hry,“ napísala s úsmevom matka dcéry Anetky. Tá sa páru narodila v máji minulého roka. „Stali sme sa rodičmi nádhernej dcéry. Nedá sa byť vďačnejší,“ prezradili v tom čase čertví rodičia. Dcérku označili za vymodlenú.

"Užívam si materstvo plnými dúškami. Keďže sme v rodine veľa bábätiek nemali, prvé týždne som bola v strese a všetkého som sa bála. Dnes už sme parťáčky a brázdime ulice Trenčína s Anetkou v kočíku alebo v nosiči. Miluje hudbu a pozorovanie listov na stromoch," prezradila Matejková pre Topky.sk vlani v lete.

Pár sa zosobášil v auguste 2020. Ladislav Matejka je rovnako ako jeho žena spätý so SASKOU. Pôsobí ako trenčiansky krajský predseda a za stranu kandidoval aj v septembrových voľbách, no do parlamentu sa nedostal.