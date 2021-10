Známa neziskovka podáva sťažnosť na Mikasov úrad: Obštrukcie a tajnosti okolo pandémie, stále nevysvetlili Holého!

TIS už hneď v úvode tvrdí, že podáva pre tieto veci sťažnosť, pričom v nasledujúcich riadkoch to aj odôvodňujú. "Rozumieme tlaku na hygienikov počas pandémie, aj ich veľkej zodpovednosti a nasadeniu. To však neznamená, že sa uspokojíme aj s účelovými obštrukciami ich administratívneho aparátu, ktorý nám už trištvrte roka znemožňuje dostať sa k závažným informáciám vo verejnom záujme," píše verejne TIS v statuse.

Cesty vicepremiéra Holého do Británie

TIS zachádza aj do nedávnej histórie keď štát začiatkom roka počas druhej vlny pandémie cestovanie do zahraničia výrazne obmedzoval. "Vtedy sme Úrad verejného zdravotníctva požiadali o informácie o udelených výnimkách z reštrikcií predovšetkým pre členov vlády. Tému rozvírili opakované výnimky na cesty vicepremiéra Štefana Holého (Sme rodina) za rodinou do Veľkej Británie," pripomína nedávne dianie protikorupčná nezisková organizácia.

Do dnešného dňa však TIS tieto údaje doručené neboli, pričom dve rozhodnutia ÚVZ už vraj boli Ministerstvom zdravotníctva zrušené pre zmätočnosť a nedostatočné odôvodnenie.

V týchto dňoch známy výraz nulitnosť už vyťahuje aj ÚVZ

Neziskovka ÚVZ zaslala viaceré infožiadosti, no na tie nedostali odpovede. "Ten nám neodpovedal na naše žiadosti v zákonných lehotách a napokon sa vyhovoril, že rozhodnutie ministerstva považuje za nulitné, keďže bolo vydané až po lehote," tvrdí TIS, ktorá dodáva aj samotné rozhodnutie na oficiálnom dokumente. Na ÚVZ aj Ministerstvo zdravotníctva preto podávajú sťažnosť, ktorou sa chcú dožadovať prešetrenia celého postupu.

Podľa nich chcú čakať, kým kauzy "vyhnijú"

Aj na základe takéhoto konania je TIS presvedčená, že tzv. infozákon potrebuje novelizáciu. "ÚVZ, ale ani Ministerstvo zdravotníctva, nedodržiavajú zákonom stanovené lehoty na rozhodnutia. ÚVZ navyše úplne ignoruje právny názor odvolacieho orgánu a dvakrát po sebe nám vydal takmer totožné rozhodnutie, a to napriek usmerneniu ministerstva, ktoré žiadalo dôslednejšie odôvodnenie úvah úradu," sťažuje sa neziskovka.

Takýto postup štátnych inštitúcií preto považujú za účelové vyhýbanie sa odpovedi a zdržovaciu taktiku. "Vsádzajú pritom zrejme na to, že žiadateľ to napokon vzdá, keďže požadované informácie natoľko zostarnú, že už nebudú relevantné či mediálne zaujímavé. Jednou z úloh Transparency však je aj práve to, aby úradníkom takýto prístup neprechádzal," uzavreli.