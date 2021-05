Bez slobodnej práce novinárov nemôže fungovať demokratická spoločnosť, tvrdí Šeliga

BRATISLAVA – Bez slobodnej práce novinárov nemôže fungovať demokratická spoločnosť ani právny štát. Na pondelkovej tlačovej konferencii k Svetovému dňu slobody tlače to uviedol v mene predstaviteľov koaličnej strany Za ľudí podpredseda Národnej rady (NR) SR Juraj Šeliga.

„Ako verejne činné osoby musíme znášať väčší tlak na našu osobu a máme povinnosť odpovedať vám novinárom, lebo vy zastupujete verejnosť,“ doplnil. V súvislosti so svetovým dňom pripomenul osud novinára Jána Kuciaka so snúbenicou a ďalších novinárov vo svete, ktorí „boli zavraždení, lebo si robili svoju robotu“.

Predsedníčka Za ľudí a vicepremiérka Veronika Remišová zdôraznila, že Slovensko má stále veľké resty v tzv. infozákone, a preto by mal byť vylepšený. Naráža pritom na nezverejňovanie zmlúv o výkupe pozemkov či dcérskych spoločnostiach štátnych firiem. „Ak máme mať otvorené vládnutie, infozákon je potrebné zlepšiť a my to v rámci koalície budeme aj presadzovať,“ zdôraznila.

Slobodu tlače podľa nej negatívne ovplyvňuje aj šírenie dezinformácií a hoaxov. „Preto sme do plánu obnovy na nasledujúce roky zahrnuli aj nástroj na boj proti dezinformáciám a hoaxom. Plánujeme na to podporiť IT riešenia, umelú inteligenciu na vyhľadávanie hoaxov a dezinformácií, takisto aj vzdelávanie a osvetu,“ podotkla.

Tretí májový deň vyhlásila za Svetový deň slobody tlače v roku 1991 Organizácia Spojených národov pre vzdelanie, vedu a kultúru (UNESCO). Tento deň pripomína základné princípy slobody tlače, taktiež slúži ako príležitosť informovať verejnosť o porušovaní práv na slobodu prejavu a ako pripomienka uväznenia alebo smrti mnohých novinárov, ktorí prinášajú ľuďom každodenné informácie o dianí vo svete.