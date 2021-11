VIDEO Napätá atmosféra v parlamente: Spôsobili to respirátory, vykázali Mazureka a Fico odišiel, Kollár zváži stráž

BRATISLAVA - Je tu tretia vlna pandémie nového koronavírusu a s ňou aj tisíce nových prípadov denne. Na tieto vážne skutočnosti už reaguje aj parlament zmenou pravidiel v prípade rokovania v pléne, a do sály sa tak môžu dostaviť poslanci len s nasadenými respirátormi FFP2. Pokiaľ tak neurobia, môžu byť vykázaní zo sály, čo sa však dnes aj niektorým z nich udialo.

VIDEO Boris Kollár reaguje na dnešné dianie v parlamente:

Štvrtkovú 48. schôdzu NR SR viedol podpredseda parlamentu za SaS Milan Laurenčík, ktorý ešte v úvode musel riešiť problém ohľadom poslanca Milana Mazureka (nezaradený), ktorý z dôvodu takéhoto protestu blokoval rečnícky pultík, lebo si odmietal nasadiť respirátor a namiesto toho mal len nesprávne nasadené rúško pod nosom.

Zdroj: TASR - Martin Baumann

Mazurek síce najskôr odmietol odísť od rečníckeho pultu, ale potom podpredseda snemovne rokovanie na 15 minút prerušil a počkal, kým poslanci odídu dobrovoľne.

Blokovanie pultíka poslanci bleskovo vyriešili, Mazurek a spol odišli

Keďže sa už poslanci s týmto fenoménom stretli, rozhodli sa konať a všeobecným súhlasom si dali zelenú k tomu, že sa rečniť môže aj z miesta, na čo Mazurek odišiel z miesta bol vykázaný zo sály spolu s ďalšími "protestujúcimi poslancami", ktorí si rúško odmietli nasadiť. Medzi odchádzajúcimi bol aj poslanec ĽSNS Peter Krupa.

Pri odchode ho nasledoval aj ďalší poslanec opozície Andrej Medvecký (ĽSNS).

Zdroj: Topky/Maarty

Nové rokovacie pravidlá nedodržal ani Fico

Medzi tými, ktorí respirátor na tvári nemali bol aj poslanec Smeru-SD Robert Fico, ktorý už dlhodobo vystupuje len so štítom na tvári. Keď ho podpredseda parlamentu Laurenčík vyzval, aby si buď nasadil respirátor, alebo opustil rokovaciu sálu, Fico mu len stroho odpovedal: "Viete, že som kardiak,".

Zdroj: Topky/Maarty

Proti vykázaniu Fica začala protestovať aj ďalšia poslankyňa Smeru Jana Vaľová.

Zdroj: Topky/Maarty

VIDEO Poslanec Fico odchádza z rokovacej sály NR SR:

Kollár pre podobné incidenty zvažuje parlamentnú stráž

Šéf parlamentu, ktorý sa na schôdzi nezúčastnil, bol so situáciou v pléne informovaný a aj s jej "vyriešením". Podľa neho je však znepokojujúce, aby sa niečo podobné opakovalo. "Ak sa to bude opakovať, pristúpime asi k tomu, že budeme potrebovať parlamentnú stráž ako v Českej republike. Ak si niektorí nedajú raz povedať, tak ich vieme len formálne vykázať. Je to škoda aj pre stranu Republika, že sa takto poškodzuje, lebo na konci dňa sa ich koaličný potenciál scvrkáva na nulu, možno tak na Roberta Fica a nikto s nimi nebude chcieť vládnuť," povedal Kollár.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel