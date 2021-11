Sme rodina má na reformu nemocníc podmienku: Podporíme ju, iba ak do nich zapracujete toto!

ZLATÉ MORAVCE - Koaličné hnutie Sme rodina je pripravené v druhom čítaní podporiť návrh zákona o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti z dielne Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR. Podmienkou však je, že MZ zapracuje do legislatívneho návrhu pripomienky a požiadavky nemocníc.

archívne video

Líder hnutia Sme rodina a predseda Národnej rady SR Boris Kollár to uviedol v sobotu počas pracovnej návštevy nemocnice v Zlatých Moravciach. Reforma nemocníc prešla v parlamente do druhého čítania bez hlasov hnutia Sme rodina, ktoré ju nepodporilo. „Neznamená to, že sme proti reforme, pretože je jasné, že reformu treba urobiť. Nie však v predloženej podobe,“ povedal Kollár.

Situácia sa začína podľa jeho slov otáčať

Podľa jeho slov sa však začína situácia postupne otáčať. „Minister zdravotníctva (Vladimír Lengvarský) a úradníci ministerstva začali chodiť po regiónoch a konečne začali s nimi komunikovať. Pokiaľ sa dohodnú s regiónmi tak, aby boli ľudia spokojní, aby sa z nemocníc nestali len komunitné nemocnice, ktoré nebudú mať zazmluvnené ani výkony, aby mali garantované finančné zdroje, cez ktoré budú vedieť poskytovať zdravotnú starostlivosť, je naše hnutie pripravené v druhom čítaní reformu podporiť,“ potvrdil Kollár.