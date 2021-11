Dáta bez pátosu hovoria o najväčšom probléme delta variantu: Navrhujeme lockdown!

BRATISLAVA – Za pondelok pribudlo na Slovensku takmer 300 hospitalizovaných, okrem toho viac ako 5-tisíc nových prípadov a desiatky úmrtí. Aj to hovoria štatistiky Národného centra zdravotníckych informácií. Niektoré nemocnice praskajú vo švíkoch Dáta bez pátosu hovoria o silne regionálnych rozdieloch v hospitalizáciách. Upozornili však, že ani delta netrvá večne a navrhli súbor opatrení, ktoré by v boji s jesennou vlnou mali pomôcť.

Ako dátoví analytici vysvetlili, delta variant je aj vzhľadom na vysokú zaočkovanosť na západnom Slovensku hlavne regionálny problém a rozdiely v hospitalizáciách a počtoch infikovaných pacientov v nemocniciach sú obrovské. Najväčšie problémy sú podľa Dáta bez pátosu najmä v košickom a prešovskom kraji a postupne sa „zahltenosť“ nemocníc presúva na sever do žilinského okresu.

Archívne VIDEO Prežívame najhoršie obdobie epidémie za posledné mesiace, minister Lengvarský pripustil lockdown pred Vianocami

Žilina má v súčasnosti žolíka za zaočkovanosť rizikovej skupiny nad 50 rokov a aktuálne je na mape COVID automatu bordová. Viaceré nemocnice okrem toho riešia aj ďalší problém – a tým je, že majú hospitalizovaných viac pacientov, ako tomu bolo počas maxima v II. vlne. Ako dátoví analytici vysvetlili, najhoršie na tom sú tie okresy, kde je slabá zaočkovanosť populácie.

„V okresoch na východe Slovenska sa za posledných 10 dní zistilo testami ako pozitívnych 2-3% obyvateľstva. Premorujú sa. 2-3% sa zistilo PCR testami. Plus AG testy. Násobte x2, možno x3. Ak Vám vyšlo viac ako 5%, máte to správne. Ale DELTA na východe trvá už 6 týždňov. Takže 20-25%. Správne. Dobrou správou je, že sa aj DELTE minú ľudia a na východe zažijú veľmi skoro vrchol delty a potom pokles. Nie, ani DELTA netrvá večne,“ konštatovali.

Zdroj: korona.gov.sk

Následne navrhli aj súbor opatrení, ktoré by v boji s delta variantom mohli pomôcť. Podľa ich názoru by sa mal zaviesť osobný lockdown či izolácia, keďže väčšina hospitalizovaných pacientov má viac ako 60 rokov. Tým pádom by sa obmedzili osobné kontakty mimo tých, ktoré majú ľudia v domácnostiach. Ako následne uviedli, ak by sa ľudia takto izolovali, výsledky by sa ukázali už v priebehu pár dní. Tých, ktorí ešte stále váhajú nad očkovaním vyzvali, aby navštívili najbližšie vakcinačné centrum. "Ak chcete pekné Vianoce, tak to určite stihnete. Myslíme: tieto Vianoce. Pre 1000-2000 spoluobčanov, ktorí o tom ešte nevedia, boli tie minulé Vianoce posledné. Nie, nemusíte sa zľaknúť všetci. Priemerný vek obetí je v DELTE 74 rokov,“ upozornili s tým, že nad 50 rokov je naďalej neočkovaných viac ako 720-tisíc ľudí.

Okrem toho poukázali aj na ďalší problém, ktorý súvisí s vyťaženosťou nemocníc – ľuďom odporučili, aby si najmä na východe Slovenska dávali pozor na úrazy. „Opatrne s mastnými jedlami, žiadne divoké športy a opatrne krájajte zeleninu - nože radšej tupé. Do nemocnice Vás totiž môžu nezobrať. To nie je ako s nohou do malej topánky…. nie, ani obuvákom sa nedá,“ konštatovali. Poukázali na to, že šanca, že infikovaný bude potrebovať pomoc umelej pľúcnej ventilácie, je 1:25 očkovaní/neočkovaní.

Zdroj: FB / Dáta bez pátosu