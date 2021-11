Analytici prišli s dobrými správami: Vrchol DELTA vlny a pokles?! Ukázali aj prognózu do konca roka

BRATISLAVA – Konečne dobré správy. Vyzerá to tak, že DELTA vlna dosiahla v týchto dňoch vrchol. Viaceré údaje naznačujú, že vývoj situácie je na dobrej ceste. To, že by nás vírus nechal konečne priadne si vydúchnuť však očakávať nemôžeme. Do konca roka nám dá ešte poriadne zabrať.

Analytici z projektu Dáta bez pátosu uviedli, že kulmináciu a vrchol delta vlny okolo Dušičiek, teda na prelome mesiacov október a november, očakávali dlhodobo. Dnes mohli povedať, že sa zdá, že máme fázu silného rastu za sebou. "Teraz príde stabilita na “vysokých číslach” – kulminácia. A potom dúfame v pokles," oznámili.

“Pri testovaní PCR testami sme za posledný týždeň zistili 40-tisíc pozitívnych a 7 dňový priemer vykázaný k 9. novembru 2021 po dlhých viac ako 3 mesiacoch delty (od 1. augusta) dosiahol vrchol na čísle 5 769. To je priemerný počet PCR pozitívnych za posledných 7 dní," uviedli. 10. novembra to bolo už "iba" 5 745. Ide tak o prvý reálny pokles, respektíve spomalenie pri vysokých číslach, v pracovný deň, bez sviatkov v 7 dňovom intervale.

Zdroj: Dáta bez pátosu

"Veľmi sme chceli zažiť deň, keď bude počet pozitívnych nižší ako ´takto pred týždňom´. Sme tam. Viac ako 3 mesiace čakania, z toho 6 týždňov na číslach nad 1 000 PCR pozitívnych prípadov denne," oznámili pozitívnu správu.

"Nemusí nutne hneď prudko klesať, ale už sme na vrchole, teraz čakáme stabilitu okolo týchto denných čísiel. Môže sa pri vyššom počte testov objaviť aj číslo 7000 a priemer 6000, ale vyzerá, že sme na vrchole," uviedli.

Zdroj: Dáta bez pátosu

To, že sme sa posunuli do fázy stabilizácie by malo potvrdiť niekoľko parametrov. Medzi nimi je napríklad pozitivita PCR testov, ktorá by mala klesnúť alebo aspoň prestať rásť a v tomto smere sú analytici s vývojom spokojní.

Dôležité sú aj počty hospitalizovaných v najviac postihnutých regiónoch a aj v tomto príde sú správy dobré. "Vieme, že kulminácia počtu pacientov v nemocniciach bude oneskorená oproti kulminácii počtu pozitívnych. Ale my ´brzdíme´ už od 25. októbra viac ako 2 týždne. A v prešovskom a aj v banskobystrickom kraji sme videli tento týždeň v dňoch ´silných´ príjmov do nemocnice od pondelka do stredy dokonca pokles počtu pacientov v nemocniciach krajov. Je to veľmi dobrá správa," uviedli.

Zdroj: Dáta bez pátosu

Aké sú prognózy?

Celkové počty PCR pozitívnych odhadujú do konca roka 2021 na viac ako 300-tisíc, možno dokonca až 400-tisíc. Dnes sme v DELTE od 1. augusta na počte 150-tisíc.

Čo sa týka nemocníc, tak ak sa podľa analytikov naplní predpoklad 7 percent hospitalizovaných z pozitívnych s oneskorením 5 dní, za ktorým si stoja, tak by sme mali vidieť teraz a v najbližších 7-10 dňoch maximálne počty prijímaných pacientov. "Nevylučujeme maximum aj 500 pacientov v pondelok-utorok na budúci týždeň. Vysoké počty novoprijímaných pacientov sú ale kompenzované vysokým počtom prepustení (včítane úmrtí). Toto je významný parameter a premenná. Za najbližších 8 dní vieme prepustiť toľko pacientov, koľko ich bolo včera v nemocnici spolu," upozornili.

Zdroj: Dáta bez pátosu

Maximum v nemocniciach bude podľa nich okolo 3 000 pacientov. Je však možné, že to bude aj menej, prípadne o 250 pacientov viac. "Dovolíme si poznamenať, že oproti II. vlne vedia niektoré nemocnice prijať viac pacientov ako bolo ich maximum v II. vlne. Dobrým príkladom sú nemocnice z východu Slovenska, kde Prešov prijal 200 pacientov a maximum v II. vlne bolo do 160. Rovnako viac pacientov mala aj Stará Ľubovňa a Svidník. Lekári, sestry a ostatný zdravotný personál sú neskutočne obetaví a schopní zázrakov," upozornili.

Celkové počty hospitalizovaných pacientov predpokladajú na úrovni polovice II. vlny, čo je okolo 25-30 tisíc. Dodnes bolo 1. augusta prijatých do nemocníc asi 9-tisíc pacientov.

Z celkového počtu pacientov podľa analytikov zomiera v DELTE asi 15 percent pacientov. "Predpokladáme, že smrtnosť sa bude presunom DELTY do lepšie zaočkoaných krajov mierne znižovať. U nezaočkovaných je výrazne vyššia. Takýto predpoklad indikuje počet celkových obetí DELTA vlny 2500-3000," dodali.