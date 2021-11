Tvrdý odkaz analytikov: Východ? Očkovať sa nechcú! Pomôže im už len TOTO

BRATISLAVA – Menej obyvateľov, no horšia situácia v nemocniciach. Východ je na tom zle, v porovnaní s juhozápadom krajiny majú viac hospitalizovaných, hoci počet obyvateľov je tu menší. To, čo je u nich ešte nižšie, je však aj počet zaočkovaných. Analytici im preto adresujú už iba jednu radu – izoláciu.

Analytici z projektu Dáta bez pátosu upozornili, že východ Slovenska v Prešovskom a v Košickom kraji má dnes 900 pacientov a menej ich nebude, pretože jednoducho povedané, "čo prepustia, to príde na príjme." Čísla dokonca ukazujú, že viac ľudí do nemocníc prúdi, ako ich odchádza. Iba za prvých sedem dní mesiaca november bolo spolu prepustených 550 pacientov, prijatých však až 850.

Zdroj: Facebook/Dáta bez pátosu

Paradox je, že Bratislavský, Nitriansky a Trnavský kraj majú spolu menej pacientov ako má samotný Prešovský alebo samotný Košický kraj. Tieto tri kraje na juhozápade majú pritom dvakrát viac obyvateľov, ako jeden východný kraj. To, čo ich však odlišuje, je aj zaočkovanosť.

"Ak by ste hľadali poradie v zaočkovanosti krajov, tak Bratislava má 60 percent, Trnava takmer 50 percent, Nitra nad 45 percent. Východ je zaočkovaný na približne 40 percent, Košice ani to. O žolíkoch v košickom kraji ani nechyrujú. Ale samozrejme, nemusí to byť v tomto parametri. Môže to byť aj inak, veď je toho plný internet a hlavne si treba spraviť ´vlastný výskum.´ Good luck," odkázali analytici.

Zdroj: Facebook/Dáta bez pátosu

Keď sa nechcú očkovať

Pre východniarov tak majú už iba jednu radu – izolovať všetkých and 60 rokov, prípadne nad 65 rokov na 2-3 týždne. "Očkovaných aj neočkovaných," odkázali. Je to ich jediná rada, ako na východe pomôcť. "Lebo očkovať sa nechcú," dodali analytici.

Ako príklad uviedli, že v najpostihnutejších okresoch so 100-tisíc obyvateľmi - Stará Ľubovňa, Stropkov a Svidník - sa dalo za posledný mesiac zaočkovať spolu 51 občanov na 65 rokov. "To je 1 až 2 denne. Je to vražedné tempo. Tak im držme palce," okomentovali analytici.

O to lepšie však vyzerá situácia v okresoch a v krajoch na západe a juhu Slovenska. "A asi aj v porovnaní s východom vyzerať bude," dodali na záver.