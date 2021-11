Tvrdé prognózy analytikov: Nič sme nepochopili, ku koncu roka bude v truhle vyše 2000 seniorov!

Podľa analytikov totiž síce máme 46 percent ľudí zaočkovaných aspoň jednou dávkou, ale až 33 percent seniorov nad 60 rokov nedostalo žiadnu dávku. "To je náš, od januára 2021, pretrvávajúci problém. Je jasné, že v januári 2022 oslávime I. výročie a problém budeme mať stále. Budeme mať len kvôli kovidu o 1500 menej seniorov ako máme dnes," uviedli.

Zdroj: Facebook/Dáta bez pátosu

Nezaočkovaných je 420-tisíc ľudí nad 60 rokov. Z celkového počtu nezaočkovaných je to iba 14 percent nezaočkovaných. "Za posledných 9 týždňov sme sa pohli v zaočkovanosti dospelých o 3 percentá, lebo sme zaočkovali 140-tisíc ľudi, čo je super. Problém je, že sme zaočkovali iba 21 665 seniorov a ich zaočkovanosť stúpla o 1,7 percena na 67percent," uviedli.

Zjednodušene povedané, zaočkovanosť celej populácie stúpa dvakrát rýchlejšie ako zaočkovanosť seniorov. "Seniori dnes pekne čakajú v rade s mladými juncami a s rodičmi s tínedžermi. Seniori dnes čakajú na doktora, že k nim príde v záchranke na krkaháj alebo do paneláku na 14. poschodie k bezvládnemu na posteli, ale majú smolu. Teraz sa očkuje na stredných školách. So seniormi sa nemá kto porozprávať o očkovaní a o rizikách a mladí súťažia o sprostredkovateľské bonusy na očkovaní svojich kamarátov," odkázali.

Zdroj: Facebook/Dáta bez pátosu

"Pekne sme to dopracovali. Máme 420-tisíc nezaočkovaných seniorov a ideme v mega zrýchlenom tempe za posledný týždeň +3 600 ukrajovať z tohoto rizika. To máme presne na 10 rokov roboty. Podotýkam, že v dvojnásobnom tempe minulého týždňa oproti predminulým dvom mesiacom," dodali.

Dôvodov, prečo je taká dôležitá zaočkovanosť seniorov, je hneď niekoľko. Tvoria totiž až 2/3 prijatých pacientov do nemocníc a 90 percent úmrtí. Priemerný vek obetí pandémie je 74 rokov. Analytici za problém označili aj to, že seniori sa nevedia dostať do nemocnice inak ako záchrankou. Predstavujú tiež drvivú väčšinu ľudí na umelej pľúcnej ventilácii.

Zdroj: Getty Images

Ak budeme očkovať tempom 25-tisíc týždenne, tak do konca roka podľa analytikov zaočkujeme v tejto štruktúre 45-tisíc detí vo veku od 10-15 rokov a 25-tisíc seniorov. "S percentom zaočkovaných detí sa dostaneme na 25% a pomôže nám to trošišišlilišišililinku (lebo pred šírením vakcína chráni len trošku). Za október žiadne dieťa vo veku 10-14 rokov neumrelo. Do konca roka asi zomrie 1-2 deti vo veku 10-14 rokov na kovid," uviedli.

Počet zaočkovaných seniorov sa zvýši z dnešných 67 percent na 69 percent. Zatiaľ však koronavírusu podľahnú ďalšie tisíce dôchodcov. "V októbri zomrelo 400 seniorov nad 60 rokov na kovid. Ku koncu roka bude v truhle vyše 2000 seniorov nad 60 rokov v DELTA vlne. (a to sme my "optimisti")," vypočítali.

Zdroj: SITA/AP Photo/Vadim Ghirda

Vo voľne žijúcich krajinách, ako bývajú označované, je pritom zaočkovanosť 96 percent seniorov. "My sme nič nepochopili, z ničoho sme sa nepoučili a ten pomer 2 deti voči 2000 seniorom, čo je 1:1000 nám nič nehovorí. Od rána čítame, že sa rozbehlo očkovanie. Je to rovnaké, ako keby sme počuli v správach o počasí, o lavínovom nebezpečenstve a zajtra sa tešili, že v Komárne a v Malackách už postavili na cestách zábrany," odkázali. Podľa ich slov potrebujeme zaočkovať polovicu z tých 420-tisíc seniorov, čo je 4200 denne.