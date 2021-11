POZOR Čaká nás zvrat v počasí: Meteorológovia veštia výrazné ochladenie a sneh! Už o pár dní

Aj keď to tak vonku nevyzerá, zima sa blíži a zrejme príde už čoskoro. V súčasnosti denné teploty pravidelne vystúpia aj na 12 stupňov Celzia, no rána bývajú chladné, hmlisté, s prízemnými mrazmi. Podľa najnovších správ si však príjemné počasie už tak dlho neužijeme. Meteorológovia upozorňujú na príchod arktického vzduchu!

Zdroj: Getty Images

Ten by mal na naše územie doraziť už v najbližších dňoch. „Už niekoľko dní sa numerické modely zhodujú na tom, že budúci týždeň (hneď v začiatku) môže doraziť nad Slovensko arktický vpád zo Sibíri. Naznačujú to aj ansámble, ktoré sa držia tohto ochladenia. Môže ísť tak skutočne o výrazný vpád, no pokiaľ sa to otočí, tak bude zrejme len mierny,“ upozorňuje Meteo Slovensko na sociálnej sieti. Ako dodali, pre Slovákov to znamená, že súčasne relatívne vysoké teploty môžu poklesnúť hlboko pod nulu.

V prípade tlaku 850 hPa sú v súčasnosti teploty na úrovni 10 stupňov Celzia, od budúceho týždňa to môže byť -5 stupňov Celzia. „Pre teploty v 2 metroch by to znamenalo pokles z terajšieho denného priemeru (cca +7°C) na +0°C a nočného priemeru z +4°C na -5°C,“ konštatoval portál s tým, že v horských oblastiach môžu nočné teploty klesať až na -10 stupňov Celzia, výrazné mrazy môžu zažiť už aj nížiny.

Doteraz bolo pravidlom, že ak sa hovorilo o snežení, týkalo sa to najmä našich veľhôr a vyšších polôh. Napríklad, na Lomnickom štíte snežilo už koncom augusta, snehová pokrývka sa tam drží už niekoľko týždňov. Postupne sa hranica sneženia znižovala a sneh videli v októbri už aj napríklad v Tatranskej Lomnici, v Jasnej, snehové vločky poletovali aj v okolí Prešova.

„Spolu s ochladením by do niektorých horských oblastí mohlo doraziť aj výrazné sneženie, ktoré podľa aktuálnych predpokladov prinesie 10 až 25 cm nového snehu. Existujú však aj obavy, že sneženie, ak budú teploty ozaj tak nízke, by mohlo preniknúť aj do nížin,“ uviedol portál s tým, že v súčanosti je ešte ťažké predpovedať, aký front ku nám nakoniec dorazí.

To, že sa výrazne ochladí, a to už cez víkend, predpovedá aj Slovenský hydrometeorologický ústav. Ten v počasí na sobotu upozorňuje, že „počasie v našej oblasti začne ovplyvňovať studený front spojený s tlakovou nížou, ktorej stred sa bude presúvať zo Severného mora nad Poľsko“. Ten by sa nad naše územie mal dostať už v noci zo soboty na nedeľu. Podľa slov meteorológov bude snežiť najmä na severe, sprvu vo vysokých a následne aj v stredných polohách. Podľa viacerých portálov, ktoré predpovedajú počasie, však teplota už na začiatku týždňa klesne pod 10 stupňov a tá by mala ďalej klesať.

Zdroj: Počasie & Radar