PROGNÓZA POČASIA Katarína na ľade a Vianoce? Veľký zvrat už čoskoro, jasné slová meteorológa

BRATISLAVA - Čoraz viac sa počasie podobá na to, na aké sme v jeseni zvyknutí. Ráno sa zobúdzame do hmly, ktorá sa častokrát drží až do večera. Mnohých už však zaujíma, aká bude tohtoročná zima. Prognózy meteorológov sú častokrát protichodné, avšak, veľkú prognózu už vydali aj nemeckí meteorológovia. Aká teda bude tohtoročná zima?

November sa nám prehupol do druhej polovice a pomaly, ale isto sa opäť blížia Vianoce. Počasie však tomu zatiaľ nenasvedčuje – vonku je cez deň stále viac, ako 10 stupňov Celzia a po mrazoch ani chýru ani slychu. Podľa meteorológa Pavla Matejoviča doterajší charakter počasia pripomína skôr neskoré babie leto, ako typickú jeseň. To by sa však už čoskoro malo zmeniť – konkrétne už budúci týždeň.

Zdroj: Getty Images

„Po zadnej strane tlakovej níže so stredom nad severovýchodnou Európou by k nám mal na prelome tohto a budúceho týždňa preniknúť studený, pôvodom morský arktický vzduch. Spočiatku by sa mal prejaviť hlavne na horách, kde sa zrejme dočkajú aj prvej snehovej nádielky,“ informuje s tým, že postupne sa bude znižovať hranica sneženia. Následne by sa opäť malo výraznejšie ochladiť aj po Kataríne – teda po 25. novembri, kedy sa môžu snehové vločky objaviť aj v nižších polohách.

Po zadnej strane tlakovej níže so stredom nad severovýchodnou Európou by k nám mal v druhej polovici budúceho týždňa preniknúť z oblasti Arktídy studený, pôvodom morský arktický vzduch. Zdroj: Pavel Matejovič / wetteronline, Copernicus

„Je teda možné, že Katarínu budeme mať na ľade. Po preniknutí studeného vzduchu a následnom zmenšení oblačnosti a utíšení vetra sa môžu objaviť aj prvé silnejšie mrazy. Na konci novembra môžu aj v nížinách klesnúť minimálne teploty na -10 °C, v horských dolinách a kotlinách až na -15 °C,“ upozornil meteorológ, ktorý však upozornil, že je to ešte pomerne ďaleko a dovtedy sa to môže ešte zmeniť. Poukázal však na skúsenosti z minulosti – napríklad v 23. novembra 1988 klesla v Oravskej Lesnej minimálna teplota na -28,6 stupňov Celzia, avšak, takéto výrazné ochladenie sa v súčasnosti údajne neočakáva.

Okrem toho, priemerne sa prvé sneženie v nížinách vyskytuje okolo 11. novembra, a aj keď Martin na bielom koni neprišiel, pranostiky by mohla potvrdiť práve Katarína, ktorá by mohla byť na ľade. A aká bude zima? Podľa Matejoviča netreba očakávať tuhé mrazy – údajne by podľa dlhodobých prognostických modelov mala byť teplotne nadnormálna. A to nielen u nás, ale vo veľkej časti Európy, pričom relatívne najteplejšia by mala byť v Škandinávii.

Predpokladané teplotné odchýlky tohtoročnej zimy od dlhodobého priemeru. Zdroj: Pavel Matejovič / wetteronline, Copernicus

„Najchladnejším mesiacom zimy by mal byť u nás december. Január a február by už mali skôr mierne, no s vpádmi studeného, pôvodom arktického vzduchu treba rátať, tie sa totiž vyskytujú aj počas miernych zím. Okrem toho počasie na severnej hemisfére začal ovplyvňovať klimatický fenomén La Niña, ktorý bude pretrvávať aj cez zimu,“ uviedol Matejovič s tým, že tento fenomén prináša chladnejšie vody do rovníkových oblastí, je však otázne, či ovplyvní zimné počasie aj u nás.

Ako príklad uvádza vlaňajšiu zimu, kedy sa sporadicky nad naše územie dostalo vpády chladného vzduchu, avšak, vo všeobecnosti bola zima mierna. Mnohí si možno pamätajú aj na to, keď koncom februára vystúpili teploty na juhozápade Slovenska až na 20 stupňov Celzia. „Po miernej zime potom nasledovala studená jar. Či sa bude nejaká analogická situácia opakovať aj túto zimu a na jar v budúcom roku, je však otázne,“ uzavrel Matejovič.