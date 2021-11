Víkendové počasie výletníkov nepoteší: Mrholenie, silný vietor a hmly! Padnú aj prvé snehové vločky?

BRATISLAVA - Oproti minulému týždňu sa počasie razantne zmenilo a slnečné lúče vystriedali hmly, vietor a oblaky. Počasie vonku je typické jesenné, ktoré sa vie dostať až do špiku kostí. Blížiaci sa víkend ale nebude o nič lepší. Ba čo viac - na podobné počasie sa treba pripraviť aj počas nasledujúceho týždňa!

Zhruba o mesiac tu máme Vianoce. Aj keď Martin neprišiel na bielom koni, ako hovoria pranostiky, Katarína by ešte mohla prekvapiť a byť na ľade. Priaznivci tepla a slnečných lúčov však slová meteorológov zrejme nepotešia - víkend bude ponurý a chladný.

Sobota

V noci z piatka na sobotu bude oblačno až zamračené, nad ránom hmly. Najmä na severe sa môže vyskytnúť mrholenie alebo slabý dážď. Najnižšia nočná teplota dosiahne 7 až 2 stupne Celzia, v údoliach aj okolo nuly. Fúkať bude severozápadný vietor v nárazoch do 50 kilometrov za hodinu. Pozor! Na horách treba očakávať mimoriadne silný vietor.

Zdroj: Getty Images

Cez deň bude podobne, ako v noci - zamračené, ojedinele s prehánkami, miestami aj hmly. Bude však relatívne teplo - maximálne denné teploty dosiahnu 6 až 11 stupňov Celzia, pri zmenšenej oblačnosti do 14 stupňov. Na horách ortuť teplomera vystúpi na 3 stupne Celzia. Fúkať bude prevažne slabý severozápadný vietor s rýchlosťou do 25 kilometrov za hodinu, na horách nad pásmom lesa búrlivý vietor.

Nedeľa

V noci zo soboty na nedeľu bude oblačno, nad ránom hmlisto či nízka oblačnosť. Najnižšia nočná teplota dosiahne 4 až -1, na Zemplíne do 6 stupňov Celzia, prevažne bezvetrie. Cez deň bude oblačno, postupne zmenšovanie oblačnosti a teplo.

Zdroj: Getty Images

"Naše územie sa bude nachádzať medzi brázdou nízkeho tlaku vzduchu zasahujúcou z baltskej oblasti cez Nemecko, Francúzsko až nad západné Stredomorie a slabnúcou oblasťou vysokého tlaku nad juhovýchodnou Európou," informujú meteorológovia na stránke Slovenského hydrometeorologického úradu. Najvyššia denná teplota dosiahne 5 až 10, pri zmenšenej oblačnosti do 13 stupňov Celzia. Fúkať bude juhovýchodný až južný vietor s rýchlosťou do 20 kilometrov za hodinu.

Začiatok týždňa

Začiatok budúceho týždňa sa bude niesť v znamení veterného a daždivého počasia. V pondelok bude zamračené, ojedinele s prehánkami či dažďom s teplotou do 10 stupňov Celzia. Na severe vystúpi maximálne na 3 stupne Celzia. Fúkať bude severozápadný až severný vietor do 20 kilometrov za hodinu.

Zdroj: Getty Images

V utorok v noci môže v stredných polohách začať snežiť, cez deň bude malá, prechodne zväčšená oblačnosť s teplotami od 4 do 9 stupňov Celzia, na severe do troch stupňov. V stredu bude jasno až polooblačno, na severe spočiatku zväčšená oblačnosť a ojedinele slabé zrážky. Nočná teplota klesne na 0 až -6 stupňov Celzia, denná vystúpi do 8 stupňov Celzia.