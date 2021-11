Krištúfková mala na byte ohromný dlh, no vraj o ňom nevedela: Zaplatiť chcel Kollár, nelichotivá domová schôdza

BRATISLAVA - Na verejnosti hovoria o iniciatíve stavať nové nájomné byty, pretože pre mladé rodiny už začína byť vlastné bývanie viac luxusom ako bežnou vecou. No vo vnútri sami skrývajú problém ohľadom bývania. Konkrétne sa hovorí o poslankyni Petre Krištúfkovej zo Sme rodina, ktorá mala podľa všetkého na vlastnom byte evidovaný mimoriadne vysoký dlh, a to aj keď na ńom nemala žiadnu ťarchu v podobe hypotéky.

Podľa Hospodárskych novín sa poslankyňa, ktorá sa dokonca pred rokom na malú chvíľu dokonca stala splnomocnenkyňou vlády pre podporu rodiny, borí s dlhmi na vlastnom byte, ktorý nie je zaťažený ani hypotékou. Ako sa niečo také mohlo stať?

Domová schôdza, ktorá odhalila mnoho

Krištúfková zrejme s peniazmi problém nemá, keďže podľa majetkového priznania ročne zarobí vyše 40-tisíc eur. O to viac šokujúce je, že má voči správcovi bytového domu v hlavnom meste, v ktorom už roky obýva luxusný byt, vysoký nedoplatok.

Všetko sa malo prediskutovať na nedávnej domovej schôdzi, na ktorú prišli aj ďalší obyvatelia bytovky na Drieňovej ulici, kde riešili okrem iného neplatičov. Na stretnutie pozvali vyše 200 vlastníkov. Na ňom zverejnili mená štyroch osôb, ktorých dlh v prípade bývania presiahol už neudržateľnú sumu dvetisíc eur. Medzi nimi sa nachádzala aj poslankyňa Sme rodina, pričom jej záväzok a dlh predstavoval ešte vyššiu sumu.

Správcovi došla trpezlivosť, pomocnú ruku ponúkol Kollár

Správcovi už zrejme s takýmto dlhom poslankyne došla trpezlivosť, a preto na nedávnom zhromaždení navrhol, aby jednotky štyroch neplatičov neriešili na súde, ale aby tieto byty išli priamo do dražby. "Ak takýmto neplatičom je poslanec parlamentu a osobami, ktoré sa musia na takéhoto neplatiča skladať, sú aj rodiny s malými deťmi, ktoré nemajú peniaze na rozdávanie, k obľúbenosti pani poslankyne a dobrým susedským vzťahom to rozhodne neprospieva,“ povedal jeden z anonymných nájomníkov bytovky.

Šokujúce je, že Krištufková má na byte dlhy, aj keď na ňom nemá uvedenú žiadnu ťarchu napríklad v podobe hypotéky. Napriek tomu dlhuje takmer 3 800 eur. Tie sa jej ale kopili mesiace. Ostatní dlžníci sa pohybujú asi v hladine 2 000 eur. V tomto prípade prehovoril aj predseda parlamentu a stranícky šéf Boris Kollár, ktorý je okrem iného aj otcom dcéry Krištúfkovej, čo už dlhšie nie je tajomstvom.

Práve tento fakt mal presvedčiť Kollára, aby Krištúfkovej s dlhom pomohol, keďže ide aj o jeho dcéru. "Mala to na starosti jedna moja pracovníčka, nikdy to Petra neplatila, a teda sa o to minimálne desať rokov nestarala,“ povedal predseda parlamentu.

Podľa jeho verzie uvedená kolegyňa prestala hradiť a poslankyňu na túto skutočnosť neupozornila. Nemala tak prečo ani tušiť, že tam má takýto veľký dlh. "Túto chybu beriem na seba, nechám si vyčísliť dlžnú sumu a zajtra to uhradím. V budúcnosti si to už bude Petra platiť sama a bude o tom informovaná,“ doplnil Kollár.

Zvládne to aj sama, problémom bola zvýšená suma

Hneď na to ale všetky záväzky z dlhu prebrala na seba samotná Krištúfková, ktorá sa novinárom ozvala a vysvetlila, ako k nahromadenému nedoplatku došlo. "Zálohové platby na byt pravidelne mesačne odchádzajú, ale mojou nepozornosťou, vzhľadom na množstvo práce, som si nevšimla, že výška zálohových platieb sa zvýšila. Takže platby za byt každý mesiac odchádzajú, len v pôvodnej nižšej sume,“ spresnila.

Tá ešte doplnila, že situácia ju mrzí a výšku prevodu v trvalom príkaze upraví podľa aktuálneho predpisu a vzniknutý rozdiel uhradí v priebehu pár dní.