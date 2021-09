Vojna medzi Bukovským a Cigánikovou: On je dietológom s orieškami, ona má VYKOĽAJENÉ myslenie!

BRATISLAVA – Poslankyňa parlamentu vs. dietológ s orieškami? Nie, nie je to námet na novú videohru, ale slovné potýčky medzi šéfkou zdravotníckeho parlamentného výboru a známeho výživového poradcu Igora Bukovského. Dôvod ich potýčiek je prostý – návrh, aby sa vo verejnoprávnej televízii stretli odborníci, ktorí podporujú očkovanie s tými, ktorí sú proti nemu.

Za všetko môže otvorený list, ktorý šéfovi RTVS Radoslavovi Rezníkovi poslala iniciatíva Hovorme spolu. V ňom žiadali od Rezníka, aby televízia zrealizovala 5 diskusných relácií venované prijímaným opatrenia na Slovensku v súvislosti s koronavírusom. Ich predstava bola, že by sa stretlo 4-6 ľudí z dvoch táborov – tí, ktorí očkovanie podporujú, a ktorí nie. Do prvej skupiny zaradili napríklad profesora Vladimíra Krčméryho, Petra Jarčušku, Mareka Krajčího, Borisa Klempu, Zuzanu Krištúfkovú, Richarda Kollára a podobne. Do druhej skupiny zaradili napríklad Štefana Hrušovského, Andreja Janca, Jána Lakotu, ale aj Igora Bukovského.

„Diskusné relácie majú obsiahnuť hlavné témy a zodpovedať tie najdôležitejšie otázky, ktoré rozdeľujú spoločnosť a na ktorých nie je zhoda ani v rámci odborných kruhov, a to ako medicínske, tak aj právne,“ píše sa v liste, pričom medzi takéto témy radia antigénové testovanie, očkovanie, legislatívu, liečbu či opatrenia v boji s koronavírusom. Iniciátormi listu boli bratia Matyinkovci zo skupiny Maduar, medzi signatármi je napríklad Eduard Chmelár, Marian Greksa, Michal Majtán, ale aj Jaro Slávik. A práve tento list doslova rozpútal peklo.

Je to šialené!

Do témy sa zapojila šéfka parlamentného výboru pre zdravotníctvo a poslankyňa parlamentu Jana Bittó Cigániková. Tej sa zámer iniciatívy nepozdával a verejne ho kritizovala v blogu, v ktorom si „zgustla“ aj na Matovičovej očkovacej lotérii. Kritiku adresovala aj ministerstvu zdravotníctva, ktoré podľa jej slov katastrofálne zlyhalo v informačnej kampani o bezpečnosti očkovania na prelome rokov 2020 a 2021. „Medzičasom nám tu vyrástli ako najväčší “odborníci” na pandémiu ekologický aktivista a dietológ s orieškami. A teraz ich chcú hudobníci dostať do hlavného vysielacieho času, nech diskutujú o niečom, o čom nikto z nich nemá páru. Veď to je šialené!“ hnevá sa Cigániková.

Na jej slová však zareagoval satotný „dietológ s orieškami“. Takto nazvala výživového poradcu Igora Bukovského, ktorý patrí medzi odporcov očkovania. Poslankyni poslal štipľavý odkaz. „Tá pani Cigániková, ktorá sedela u mňa opakovane, keď ako bývalá majiteľka materskej škôlky chodila konzultovať jedálne lístky pre deti, a dostávala moje služby aj odbornú pomoc s výraznou zľavou ako prejav podpory z mojej strany, to dajme bokom. Chcem sa jej poďakovať za verejný kredit, ktorý mi udelila vyjadrením, že som dietológ s orieškami,” povedal Bukovský a začal sa opierať o najnovšiu štúdiu z Harvardovej univerzity, podľa ktorej je konzumácia orechov v dávke zhruba hrsť denne zdraviu prospešná a predlžuje tak život zhruba o 1,5 roka oproti tým, ktorí orechy nekonzumujú vôbec.

Pozrite sa prv do vlastného taniera

Ako dodal, takéto množstvo orechov znižuje aj riziko kardiovaskulárnych chorôb o 25 percent oproti tým, ktorí ich nekonzumujú. „Takže ak ma tá pani Cigániková, ako budúca šéfka svetovej zdravotníckej organizácie a ďalší rádoby sarkastickí a ironickí pisatelia textov nazývajú doktor oriešok, netušia aký kredit mi dávajú. Cítim sa požehnaný, že ako lekár, ktorý sa usiluje o prevenciu a aj podľa nich to robím tak dobre, že tým, ktorí o to stoja, pomáham ako orechy,” povedal Bukovský. Svojimi odkazmi pre poslankyňu však nešetril a povedal, že ak mu niekto vyčíta, že by diskutoval o veciach, o ktorých „on nemá ani páru“, tak by si mal prv pozrieť do vlastného taniera.

„Pani Cigániková, ktorá má vzdelanie v oblasti verejnej správy a pred vstupom do politiky bola majiteľkou škôlky, s takýmto vzdelaním môže podľa jej názoru a presvedčenia, verejne diskutovať o vakcíne, vírusoch, potratoch. Počul som ju diskutovať prakticky o všetkých témach, ktoré súvisia so zdravotníctvom,“ povedal a dodal, že ako šéfka parlamentného výboru pre zdravotníctvo je prakticky tieňovou ministerkou zdravotníctva, pričom tento post by mal zastávať najväčší odborník, ktorého strana na danú oblasť má.

„Je to šialené, že človek s vašim vzdelaním a skúsenosťou môže mať takú funkciu a takú moc, taký vplyv v oblasti ktorej nemôže rozumieť viac a lepšie ako bežný človek. Vy ste za výkon svojej funkcie zodpovedná aj mne a žiadam vás za túto vašu snahu dehonestovať moju osobu o verejné ospravedlnenie,” povedal na záver s tým, že ak tak nespraví, uplatní si právo na ochranu osobnosti.