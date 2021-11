Sprísnenie opatrení by malo byť podľa Kollára kompromisom: Sulík a Lengvarský sa musia porozprávať

BRATISLAVA - Sprísnenie pandemických opatrení by malo byť kompromisom ministerstva zdravotníctva a ministerstva hospodárstva. Opatrenia by mali byť vyvážené tak, aby to "všetci prežili zdravotne aj ekonomicky". V pondelok to uviedol predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina).

"Musíme chrániť zdravie občanov, ale musíme chrániť aj ekonomiku," poznamenal Kollár. Rezort zdravotníctva a hospodárstva by si podľa Kollára mali vyjasniť pozície, povedať si, kde sú ochotní ustúpiť a dohodnúť sa na kompromise. Minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) sa pri opatreniach musí zastať podnikateľov, šéf rezortu zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) má chrániť stranu epidemiológom, skonštatoval Kollár. S kompromisom by potom podľa neho mali obaja prísť na koaličnú radu.

"Pandémiu vieme korigovať trošku lepšie, trošku horšie. Musí to cez nás prejsť. Bude to mať nejaký dosah, priebeh a hospitalizácie a bude to mať, bohužiaľ, nejakú mortalitu, s tým nič nenarobíme," skonštatoval Kollár.

Predseda parlamentu sa vyjadril aj k reformám. Hnutie Sme rodina je ochotné reformu nemocníc podľa neho podporiť vtedy, ak na nej bude dohoda s regiónmi. Pri reforme národných parkov svoj názor nemení a naďalej trvá na tom, že návrh nepodporia.

Kollár odpovedal aj na otázku o zmene ústavy v súvislosti s referendom. Potvrdil, že sa o tejto téme rozpráva s politikmi. Voliči by podľa Kollára mali mať právo vyjadriť sa, že chcú predčasné voľby. Nie je to však agenda hnutia. Ak návrh na zmenu ústavy príde, Sme rodina ho podporí. Ak by sa koalícia na zmene ústavy nedohodla, hnutie sa pre to nebude "hádzať o zem", skonštatoval.