Analytik Tillinger hovorí o smutnej realite: Radšej ako odborníkom veríme Janovi z krčmy! Kam sme to dospeli

Od vianočných sviatkov sa dá na Slovensku očkovať vakcínami, medzi prvými boli očkované rizikové skupiny – teda seniori, pre ktorých by nakazenie sa koronavírusom fatálne a zdravotníci, ktorí denne vystavujú svoje životy riziku len pre to, aby liečili tých, ktorí bojujú s ťažkým priebehom koronavírusu. Doteraz sa dalo zaočkovať niečo málo viac ako 2,5 milióna ľudí a štatistiky rastú veľmi pomaly.

„Ako spoločnosť sme sa dostali do pomyselného terminálneho štádia. I keď je dnes zrejmé, že najefektívnejšia prevencia pred hospitalizáciou a preťažením zdravotníckeho systému so všetkým personálom a technikou, je možnosť zaočkovať sa vakcínou, túto najlacnejšiu a najefektívnejšiu ochranu polovica obyvateľstva odmietla,“ napísal dátový analytik Jakub Tillinger s tým, že sa to deje napriek tomu, že je známe, že sa do nemocníc dostávajú najmä neočkovaní. Niektorí z nich po „vytriezvení“ v nemocnici dokonca dospeli do takého štádia, že by si tú „zlú“ vakcínu pichli, aby sa vyhli ťažkému priebehu a pobytu v nemocnici. No v danom stave to už nie je možné.

Okrem toho poukazuje na ďalší smutný fakt – tí, ktorí skončili v nemocnici alebo sa nakazili koronavírusom a neboli ochotní sa dať zaočkovať, sa ešte zdravotníkom, ktorí im zachraňujú život na úkor svojho zdravia, vyhrážajú. „Namiesto vďačnosti, že sa kvôli ich vlastnej nezodpovednosti, zbabelosti a strachu, musia o nich starať za tisícky eur v nemocnici, majú často drzosť opakovať facebookové múdrosti konšpirátorov, šarlatánov a pseudoodborníkov, a dožadovať sa inej liečby, než tej, ktorá im je poskytovaná,“ upozornil Tillinger a dodal, že síce nežijeme v ideálnom štáte a zo začiatku registrácia na očkovanie pripomínala hry o život, avšak všetci, ktorí o vakcínu zažiadali, ju aj dostali.

Vrchol príde čoskoro

A to je aj prípad rodiny a známych dátového analytika. Ten poukázal na to, že aj keď sa niektorí jeho blízki či kolegovia nakazili, nedostali sa do nemocnice a vakcína ich dostatočne ochránila. A bolo pritom jedno, či to bola vakcína od spoločnosti Moderna, AstraZeneca alebo od konzorcia Pfizer/BioNTech – všetky ich spoľahlivo ochránili. Tillinger okrem toho predpovedá, že vrchol vlny príde zhruba o 4-6 týždňov a následne, zhruba okolo Vianoc či Nového roku, začnú čísla klesať.

„Je pre mňa ale zarážajúce, že sme sa od tlieskania na balkónoch pre zdravotníkov dostali až k nadávaniu a nevďačnosti. Z môjho pohľadu štát a odborníci urobili veľa. Predstavitelia opozície zo Smeru, Hlasu, čiastočne Sme rodina a potom Republiky, či Kotlebovcov, sa trestuhodne nepostavili za očkovanie a nepodporovali svojou autoritou vedecký konsenzus. Ak by tomu tak bolo, tak by sme po našich 15.000 úmrtiach vo dvoch vlnách, museli byť na tom podobne ako Portugalsko, Dánsko, či Veľká Británia a mali zaočkovaných aspoň 80% populácie,“ vysvetlil Tillinger s tým, že ak by sme mali aspoň 75 percent ľudí z rizikovej skupiny nad 50 rokov zaočkovaných vo všetkých okresoch, bolo by celé Slovensko najhoršie červené. A tým pádom by sa neohrozoval gastrosektor, hotelierstvo a ekonomika by netrpela tak, ako teraz.

Radšej trpíme, ako dôverujeme odborníkom

„Len keď my sme asi taký národ, čo nemyslí na nikoho iného, iba na seba. Česť výnimkám, ktorých je dosť. Čím to je, že západné a južné Slovensko je na tom lepšie? My sme tu naozaj videli umierať ľudí v našom okolí a aj mraziarenské vozy v Nitre, tak sa u nás kolektívne zaplo rácio a konali sme. Vďaka tomu nebudeme v čiernej. Ale budú nám sem už o týždeň, či dva voziť sanitky ľudí z východu a stredu Slovenska, kde viac dôverujú tomu, čo povedal Jano v krčme, ako odborníkom, čo majú špecializáciu vo virológii, epidemiológii alebo infektológii,“ napísal Tillinger nahnevane. Vysvetlil, že práve vďaka tomu budú trpieť aj očkovaní, a to pre to, že im budú odkladané plánované operácie.

A budú na ne opäť dlho čakať, lebo klesanie z tretej vlny bude niekoľkomesačné, z vysokých čísel hospitalizácii. Tillinger však dúfa, že maximum pacientov hospitalizovaných v nemocniciach bude 3 až 3,5-tisíca. Aj to má svoj háčik. „Lenže z vysokých čísel to klesanie bude trvať celú zimu. A aj v poklese budú pribúdať infikovaní a časť z nich skončí v nemocnici a márnici. Úmrtia začínajú pribúdať a denné priemery pôjdu čoskoro nad 50 denne. I keď úmrtí v tretej vlne už zrejme nebude toľko, čo v tej druhej vlne (ak sa neobjaví nový variant vírusu), väčšina týchto úmrtí bude spadať do kategórie zbytočných a odvrátiteľných. Tou vakcínou!“ napísal na záver s tým, že ľudia sa naďalej môžu chrániť a vyzval ich, aby s tým príliš dlho neotáľali. „Najmä, ak máte nad 50 rokov. Vakcína je naozaj riešenie. Z pohľadu zdravotného i ekonomického,“ uzavrel.