Majetok politikov je odhalený: Ktorý minister zarobil najviac? Kollár priznal nehnuteľnosti v exotike

Koalícia priznala v majetkových priznaniach pomerne veľa, no prekvapil hlavne Kollár.

Zdroj: FOTO TASR - Jaroslav Novák

BRATISLAVA - Najviac z ministrov zarobil v roku 2020 šéf rezortu vnútra Roman Mikulec (OĽaNO), a to 82.652 eur. Vyplýva to z majetkových priznaní verejných funkcionárov za minulý rok, ktoré sú zverejnené na webe Národnej rady SR. Mikulec priznal aj pozemok, dom i garáž v Devínskej Novej Vsi. Uviedol tiež financie na účte, motorku, výbavu domu či podielové fondy a hypotéku. Prekvapením už zdá sa nie je ani to, že expremiér Igor Matovič nemá v majetkovom priznaní takmer nič, čo by stálo za zmienku, okrem peňazí v hotovosti.