KORONAVÍRUS Matovič je pred Dušičkami na kolenách: Ľudí prosí, aby nerobili túto vec, pred rokom bol tvrdší

archívne video

Nechcem otravovať, ale ...

Matovič však tentokrát začal status už s istou dávkou sebareflexie. "Prepáčte, že otravujem," začal status. "Nedá mi, keď vidím, ako prudko sa nám zhoršuje situácia. Počtom pozitívnych už dobiehame Rumunsko a čoskoro Lotyšsko … dve krajiny, ktorým už skolabovali nemocnice," píše minister, ktorý rozhodne nemá v láske odvedenú prácu Vladimírom Lengvarským a rovnako k tejto situácii pripojil aj nelichotivý graf z webu Our world in data, kde Slovensko v počte prípadov pomaly dobieha Rumunsko.

Zdroj: ourworldindata.org

Prosím, necestujte

Už z nadpisu statusu je jasné, že Matovič ľudí prosí, aby nikam necestovali, ak to nie je nutné. "Viem, že navštíviť zosnulých a rodiny je naša pekná tradícia, ale rozbehnúť sa v tieto dni po Slovensku nám všetkým určite nepomôže. Ak chcete svojim dieľom pomôcť sestričkám a lekárom na covid oddeleniach, veľmi im pomôžete tým, že návštevy hrobov si odložíte na neskôr, keď to bude bezpečné. Dík, že Vám na zdraví a životoch aj cudzích ľudí záleží," tvrdí Matovič.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Pred rokom to bolo ako cez kopírak

Slová, ktoré píše expremiér sa až nápadne podobajú jeho výzvam spred roka, kedy sa Slovensko borilo so začiatkom a priebehom druhej vlny koronavírusu. "Platia pravidlá, ktoré platia. Keď si dáte do toho otázku, či môžete ísť na cintorín, z toho vám výsledok vyjde. Nemusím vám to explicitne povedať, však máme zákaz vychádzania, máme určené prevádzky alebo výnimky, ktorých sa to týka, ja som tam cintoríny nenašiel, takže buďme naozaj zodpovední," hovoril vtedy Matovič novinárom.

Slovensko však malo vtedy ešte stále niekoľko týždňov pred "výbuchom" nových prípadov, ktoré sa začali objavovať v období Vianoc a na lôžkach intenzívnych starostlivostí vtedy skončilo množstvo ľudí, a to aj preto, lebo ešte neprebiehalo očkovanie.