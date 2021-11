Politici si uctili Deň vojnových veteránov: O mier alebo zmier sa musíme usilovať v každej dobe

"Mier nie je samozrejmosť. O mier alebo zmier sa musíme usilovať v každej dobe. Aj v dobe, ktorá je ťažká a prežívame rôzne krízy. Aj preto treba, aby sme aj v týchto ťažkých časoch hľadali viac to, čo nás spája, než to, čo nás rozdeľuje," vyhlásila prezidentka.

Ľudia na celom svete si 11. novembra pripomínajú vojnových veteránov. V tento deň v roku 1918, teda 11. 11. presne o 11.11 h, zaznela pri podpise prímeria symbolicky posledná salva, ktorá ukončila prvú. Symbolom veteránov sa stal kvet vlčieho maku. Červené kvety totiž pokrývali hroby padlých vojakov na západnom fronte. Práve preto sa v niektorých krajinách nazýva Deň vojnových veteránov aj Dňom červených makov a pripnutím symbolického kvetu si ľudia pripomínajú hrdinstvo vojakov a vzdávajú im úctu.

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

V Deň vojnových veteránov pripadajúci na 11. novembra by sa mali ľudia zastaviť a prehodnotiť každý svoj skutok a rozhodnutie. Mali by sa pozrieť na to, či im vládne chamtivosť alebo štedrosť. Premiér Eduard Heger (OĽANO) to uviedol vo štvrtok pri príležitosti Dňa vojnových veteránov, ktorý si pripomenul na vojnovom cintoríne v bratislavskej Petržalke.

"Verím tomu, že keď bude v našich životoch vládnuť štedrosť, tak sa nám musí žiť lepšie a zdravšie," povedal Heger. Poukázal na hrdinstvo veteránov v tom, že v boji vytrvali do konca a bojovali zo všetkých síl. No najväčšie hrdinstvo podľa neho bolo v tom, že vykročili a šli do boja.

Aj v súčasnosti, keď Slovensko bojuje proti novému koronavírusu, sa podľa Hegera rozhodujeme, či do boja vstúpime. "Chcem túto paralelu použiť, pretože bez obety nevieme zabezpečiť verejné blaho. Každý z nás potrebujeme vstúpiť do toho prvého kroku a urobiť niečo pre druhých," podotkol Heger. Dodal, že všetci na svete čelia tejto otázke a ide konkrétne o očkovanie proti ochoreniu COVID-19.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

V tento deň chce Heger podľa vlastných slov pozvať ľudí, aby sa zamýšľali nad hrdinstvom občanov, ktorí položili vo vojne svoje životy, aby mohol zavládnuť mier. Takisto chce pozvať všetkých nerozhodnutých ľudí, aby urobili krok odvahy a pomohli poraziť pandémiu a ochorenie COVID-19.

Symbolom veteránov sa stal kvet vlčieho maku. Červené kvety totiž pokrývali hroby padlých vojakov na západnom fronte. Práve preto sa v niektorých krajinách nazýva Deň vojnových veteránov aj Dňom červených makov a pripnutím symbolického kvetu si ľudia pripomínajú hrdinstvo vojakov a vzdávajú im úctu.