Polícia hľadá svedkov nehody: Vodič ušiel, žena skončila v nemocnici

BRATISLAVA - Polícia hľadá svedkov dopravnej nehody, ku ktorej došlo v sobotu (16. 10.) o 20.20 h na diaľnici D1 v smere od centra hlavného mesta do Trnavy. Tí by mohli svojimi informáciami napomôcť k jej objasneniu a vypátraniu neznámeho vodiča. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Bratislave Veronika Martiniaková.

Priblížila, že pri dopravnej nehode vodič auta na diaľnici D1 z doposiaľ neznámych príčin narazil do šoférky, čím ju vytlačil do jazdného pruhu smerujúceho na Gagarinovu ulicu v Bratislave. "Vodič auta z miesta dopravnej nehody ušiel a vodičku osobného motorového vozidla zn. Renault Thalia previezli do jednej z bratislavských nemocníc na ďalšie lekárske ošetrenie," uviedla Martiniaková. Škodu spôsobenú touto dopravnou nehodou vyčíslili na 500 eur.

"V tejto súvislosti žiadame priamych svedkov nehody, ktorí videli jej priebeh, aby sa prihlásili osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení, alebo tak urobili telefonicky na bezplatnom čísle 158," uzavrela polícia.