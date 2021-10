Kritika súdu, ktorý prepustil z väzby elitných vyšetrovateľov NAKA: Príbeh obhajoby a žiadne právne úvahy!

Peter Scholtz, inšpekcia

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

BRATISLAVA - V prípade vyšetrovateľov NAKA, ktorých zadržala policajná inšpekcia, nebol dostatok dôkazov na ich vzatie do väzby a ani na to, že spáchali trestný čin. Vyplýva to z uznesenia Krajského súdu v Bratislave, ktorý rozhodoval o ich väzbe. Sudca Peter Šramko má iný názor.