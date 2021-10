VIDEO Danko opäť zahviezdil: Politickú dvojičku prirovnal k slávnej skupine, v štúdiu sa začali smiať!

VIDEO Otázka od Andreja Danka rozosmiala hostí v diskusii:

Všetko sa odohralo vo štvrtkovej relácii Na hrane na TV JOJ, keď moderátorka hneď v úvode prečítala dojmy šéfa SNS s ďalšieho vystúpenia dvojice Pellegrini-Kollár. Toto sa stalo hneď predmetom diskusie hneď v úvode relácie. Pellegrini pripúšťa, že Kollár si doňho kedykoľvek politicky rýpne, no vždy si pri tom zachová značnú kultúru.

Šéf SNS ich vidí už ako spevácke duo

"Danko vás označil za Duo Baccara," povedala moderátorka, pričom hneď po tom sa v štúdiu rozoznela ich najznámejšia pieseň. Kollár pri tom neudržal smiech a vtipne zareagoval. "A vyslovil to správne?" spýtal sa Kollár, na čo už smiech nedokázal zadržať ani sám Pellegrini.

"Určite sa takto necítim. Rozumiem, že mu to chýba a že by asi rád aj on chcel chodiť do diskusií. Nemôžem však za to, koho televízie pozývajú do diskusii," povedal s úsmevom šéf Hlasu-SD, pričom mu pritakal aj Kollár. "Andreja asi už dlho nikto nepozval, tak takto si to kompenzuje. Je mi to ľúto, ale držím mu palce. Keď budú ďalšie voľby, môže zabojovať a keď mu to vyjde, tak bude v týchto diskusiách," uzavrel šéf parlamentu Kollár.