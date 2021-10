Viaceré OKRESY si pohoršili: Čiernych máme už 10! POZOR, Lengvarský dvíha pred Dušičkami varovný prst

Šéf rezortu zdravotníctva Vladimír Lengvarský (očakáva na konci októbra denne 2500 až 3500 pozitívne testovaných na nový koronavírus. Uviedol to po stredajšom rokovaní vlády s tým, že vývoj kopíruje predpoklady ministerstva.

Rastú počty pozitívnych, denne skončí v nemocnici sto ľudí

Minulý týždeň pribudlo za každý deň priemerne 2438 nových prípadov ochorenia COVID-19. Príjmov v nemocniciach bolo 736, čo je o 52 viac ako týždeň predtým. Počet hospitalizovaných vzrástol o 22 percent na 966. "Príjmy do nemocníc predstavujú sto ľudí denne, 82 percent je nezaočkovaných," informoval minister Lengvarský.

Ministerstvo predpokladá denné príjmy pacientov na úrovni 150 až 250. Počet hospitalizovaných by mohol dosiahnuť 1600 ľudí, na umelej pľúcnej ventilácii by mohlo byť do 170 pacientov. "Denný priemer úmrtí očakávame medzi 23 až 32 osôb a celkový priemer za október 450 až 550 ľudí," podotkol Lengvarský s tým, že epidemický vývoj kopíruje predpoklady.

Veľké regionálne rozdiely

"Sme na 19 percentách obsadenosti nemocníc, ale vidíme veľké regionálne rozdiely," povedal minister. Poukázal pritom na nemocnicu v Prešove, kde je zaplnených 44 percent maximálnej kapacity, zatiaľ čo v Nitre len približne sedem percent. Prejavujú sa tu veľké regionálne rozdiely.

Minister vyzýva ľudí, aby si na Dušičky dodržiavali opatrenia

Lengvarský vyhlásil, že v súvislosti s blížiacimi sa Dušičkami neuvažuje nad sprísnením cestovania ani nad zavedením celoplošného testovania. Minister očakáva zvýšený pohyb počas sviatkov a preto vyzval ľudí, aby dodržiavali nariadenia.

Vo štvrtok (21. 10.) by sa malo zaoberať konzílium odborníkov aj výhodami pre zaočkovaných v tzv. čiernych okresoch. "Nechcem vstupovať do toho, do ktorých opatrení je možné siahnuť a do ktorých nie," podotkol minister. Od pondelka 25. októbra bude desať okresov v čiernej fáze. V druhom stupni ohrozenia, teda v bordovej fáze, 30 okresov. Červených okresov bude 27, oranžových 12.

Záchranári za prácu v prvej línii dostanú príplatok

Po zamestnancoch pôsobiacich na nemocničných COVID oddeleniach dostanú 7-eurový príplatok aj záchranári za prácu v prvej línii. Od doby, keď počet pacientov v nemocniciach presiahne 1000, začnú sa zamestnancom na COVID oddeleniach vyplácať sedemeurové príplatky. Nárok na príplatok majú všetci, ktorí sa starajú o pacientov so suspektným alebo potvrdeným ochorením COVID-19, priblížil Lengvarský. "Tí, ktorí boli v službách, budú mať nejaký paušál, ktorý sa im objaví vo výplate," povedal minister s tým, že vyplácanie bude prebiehať tak ako v druhej vlne pandémie.