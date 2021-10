Taraba útok na Čaputovú obhajuje: Sociologička to vidí inak! Bolo to hulvátske, chcel zraniť prezidentku

Emma Čaputová na módnej prehliadke

Poslanec Tomáš Taraba sa do parlamentu dostal na kandidátke ĽSNS. Verejnosť o ňom dlho nepočula, no poriadne sa zviditeľnil až vtedy, keď si na paškál zobral dcéru prezidentky Zuzany Čaputovej. Taraba zverejnil jej fotografiu na sociálnej sieti s popisom "Po včerajšku vieme, že Slovensko má novú topmodelku". Na pohľad nevinný príspevok vyvolal obrovské vášne. Okrem množstva nechutných útokov na výzor 17-ročného dievčaťa, sa ozvala aj sama prezidentka.

"Útok na politika alebo političku cez jeho deti je politické dno. Poslanec Taraba by sa o moju dcéru nikdy nezaujímal, keby to nesúviselo s mojou funkciou. Ľudskej zlobe a hlúposti musím v živote čeliť, ale moje deti z toho vynechajte!" odkázala poslancovi hlava štátu a matka Emmy.

Zdroj: FB/Tomáš Taraba

Taraba neskôr zverejnil video, v ktorom povedal, že nerozumie tomuto vyhláseniu a on nič zlé neurobil, len napísal, že Slovensko má novú topmodelku. "Ak môj syn bude niekedy odfotený v novinách ako veľa gólov nastrielal na zápase a budú sa tam k nemu vyjadrovať odborníci, aký je šikovný a talentovaný, určite sa nenahnevám na pani prezidentku, ak dá jeho fotku z verejnej webstránky na svoj profil a napíše, že na Slovensku máme novú hokejovú hviezdu. Za taký status budem rád, pretože ja svoje deti vnímam pozitívne a určite ma to neurazí," napísal Taraba s tým, že obvinil médiá, ktoré podľa neho vytvárajú akúsi virtuálnu realitu.

Sociologička hovorí o rafinovanom útoku

Sociologička Silvia Porubänová pre televíziu Markíza povedala, že ak by išlo o niekoho iného a nie o status poslanca o dcére prezidentky, takéto vyjadrenie by nestálo za zmienku a v balaste a hejte, ktorý je denne na sociálnej sieti, by zaniklo.

Emma Čaputová na módnej šou Zdroj: Ján Zemiar

"Odhliadnuc od zjavne ironického podtónu, nešlo prvoplánovo o výsmech, znevažovanie vzhľadu, make-upu, či štylizácie modelky, ktorá bola primerane udalosti i predvádzaciemu mólu zámerne dramatická. Priehľadným zámerom však bolo znevážiť a dotknúť sa hlavy štátu, ženy a matky Zuzany Čaputovej na jej najzraniteľnejšom mieste, spôsobiť jej bolesť. Ide o hrubosť a hulvátstvo a všetci vieme, že akákoľvek iná či dodatočná interpretácia bude falošná," uviedla pre televíziu sociologička.Porubänová ďalej dodala, že aj keď nejde o trestnoprávnu zodpovednosť, ide hlavne o ľudskú neslušnosť a hulvátstvo. Taraba chcel podľa nej, aj keď nepriamo, ale rafinovane, uraziť prezidentku.

Na hrubé vrece, hrubá záplata

K statusu poslanca sa vyjadrila aj Lucia Ďuriš Nicholsonová, ktorá si rozhodne nedávala servítku pred ústa.

"Doposiaľ som ani netušila, že existuje nejaký poslanec Taraba. Bude to jeden z tých mužíkov, ktorí sú takí priemerní, že Taraba môže byť prakticky hocikto, 9 z 10-tich náhodne vybratých mužov z ulice. Čím to je, že pekné ženy najviac urážajú tí najmenej šarmantní úbožiaci? Podľa mňa strašnými komplexami, ktorými tarabovia trpia. Aj by chceli mať pri sebe peknú a inteligentnú ženu, aj sa im nie a nie zadariť," napísala Ďuriš Nicholsonová.

"Podľa niekoľkých odborníkov sa takíto tarabovia niekedy z frustrácie nad vlastným zlyhaním alfa samca utiekajú aj k rovnakému pohlaviu. Skúšajú. Navonok však vystupujú ako homofóbni odporcovia LGBT, ktorí chcú rozhodovať o ženských materniciach. Často sa pridávajú k hnutiam so silným khaki lídrom, ktoré sa napríklad stretávajú vo vani a hajlujú. Predtým, ako dnes pôjdeme spať, pomodlime sa krátku modlitbu za každého tarabu, ktorého poznáme. Keď bude Taraba šťastný, už nebude urážať mladé a krásne ženy," dodala.

Vyjadrila sa aj Emma

K samotnej kauze sa v utorok večer vyjadrila aj Emma Čaputová na Instagrame. "Ďakujem všetkým za obrovskú podporu, ktorú ste mi prejavili. I keď to zosmiešňovanie mierilo na mňa, chápem, že to mnohých z vás pohoršilo, lebo to má väčší dosah. Týka sa to všetkých, ktorí si už útoky a šikanu na internete zažili. Veľmi mi vaša podpora pomohla, posielam ju ďalej každému, kto si zažil niečo podobné," napísala 17-ročná Emma.

Za svoju modelku sa postavil aj tím Fashion Live! 2021, z ktorého fotografia, ktorú Taraba zverejnil, pochádza. "Odsudzujeme verejné ataky poslanca NR SR Tomáša Tarabu (ex ĽSNS) na 17-ročnú dcéru prezidentky Zuzany Čaputovej. Emma Čaputová prešla pred podujatím Fashion LIVE! castingom a nebola nijakým spôsobom protežovaná. Svojej úlohy modelky sa zhostila profesionálne a prispela k vysokému umeleckému zážitku tohto podujatia. Rovnako odmietame urážlivé poznámky k jej vzhľadu a umeleckému make-upu. Za podujatím Fashion LIVE! stojí tím etablovaných odborníkov z oblasti vlasového stylingu a vizážistiky, ktorých práca reflektuje vizuálnu predstavu samotných dizajnérov. Považujeme za absolútne neprijateľné, že poslanec Taraba verejne ponížil prezidentkinu dcéru a vyzývame ho, aby sa verejne ospravedlnil," napísal tím Fashion Live.