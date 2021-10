Poslanec Taraba prerazil dno: Šikana 17-ročného dievčaťa! K útoku na dcéru prezidentky sa vyjadrila aj polícia

Módna šou, na ktorej predvádzala aj dcéra prezidentky Zuzany Čaputovej

Politika sa v poslednej dobe robí viac na sociálnych sieťach ako v reálnom živote a niektorí poslanci neváhajú do tohto boja zatiahnuť aj mladistvých rodinných príslušníkov. Dôkazom je aj status na sociálnej sieti poslanca Tomáša Tarabu. Ten si "kopol" do dcéry prezidentky Zuzany Čaputovej.

Dcéra prezidentky Zuzany Čaputovej Ema rozbieha modelingovú kariéru. Objavila sa aj na móle na módnej akcii Fashion Live 2021, kde predvádzala aj modely známeho slovenského návrhára Borisa Hanečku. V hľadisku ju podporovala aj sama prezidentka s druhou dcérou. Práve módne prehliadky, nielen u nás, ale aj vo svete, sú často dôkazom toho, že fantázií sa medze nekladú. Práve podľa tohto hesla boli nalíčené a nastylované aj predvádzajúce modelky, medzi nimi aj Ema Čaputová.

Zdroj: FB/Tomáš Taraba

Poslanec Taraba zdieľal jej fotografiu z módnej šou s výsmešným komentárom "Po včerjašom dni vieme, že máme na Slovensku novú topmodelku". Keďže jeho fanklub nepatrí práve k fanúšikom prezidentky, na adresu 17-ročnej dievčiny sa spustila vlna urážlivých a nechutných komentárov. Neskôr sa však pridali aj takí, ktorým tento príspevok prišiel viac, ako nevhodný.

"Prekročili ste hranicu, pán Taraba. Sprostý útok na mladistvé dievča. Zrejme nemáte argumenty ale ani úroveň. Nehrajte sa na veriaceho. Toto je mimo kresťanstva a mimo slušného správania. Hanbite sa ak to dokážete," napísala Lucia.

Polícia status odsúdila

K príspevku sa vyjadrila aj polícia Slovenskej republiky na sociálnej sieti. Tá poslancov útok na prezidentkinu dcéru odsúdila a označila ho za šikanu a podnecovanie nenávisti.

"Šikana v online priestore je reálny problém, ktorý trápi každú krajinu sveta. Šikana tu bola, je a bude, vždy sa prispôsobí aktuálnym trendom - technológiám. Bohužiaľ, vždy si za rok vyberie niekoľko obetí, ktorým nikto nedokáže pomôcť. My v rámci Policajného zboru budeme robiť všetko preto, aby bolo toto číslo minimálne. Podstatná časť zodpovednosti leží na pleciach rodičov, súrodencov, učiteľov či rovesníkov... To oni môžu včas rozpoznať príznaky a zasiahnuť. Počas pandémie prípady šikany vzrástli. A to nielen k deťom. Dennodenne sledujeme prípady verejných lynčov významných lekárskych či vedeckých kapacít. Na základe absurdných tvrdení občanov, ktorí nemajú nič spoločné s medicínou sú atakovaní tí, ktorí naše životy chránia. Situácia je v (nielen) online priestore neúnosná. A potom sa na internete objaví status od osoby, od ktorej by sme útok smerom na mladistvé dievča nemali očakávať," napísala polícia.

"V rámci našej činnosti na sociálnych sieťach nekomentujeme vyjadrenia politikov, prípadne ich kroky, a to je jedno, z ktorého politického tábora pochádzajú. Ak sa dopúšťajú konania, ktoré môže napĺňať skutkovú podstatu trestného činu, túto časť práce prenechávame našim kolegom - vyšetrovateľom. Avšak v tomto prípade boli prekročené akékoľvek hranice. Osoba, ktorá by mala byť vysokou autoritou, sa rozhodla podhodiť na verejný lynč mladistvé dievča, ktoré nemá ani 18 rokov. Je úplne jedno, o koho dcéru ide. Je to bezbrehý útok na dieťa len kvôli jeho vzhľadu. Je to exemplárny prípad šikanovania cez internet. Je to stredovek. Je to niečo, proti čomu Policajný zbor roky bojuje. Je to názorná ukážka toho, že bezcitné správanie na internete môže dosiahnuť taký rozmer šikany, ktorý môže viesť k tej najväčšej ľudskej tragédii," dodali.

Deti z toho vynechajte

Bez vyjadrenia neostala ani prezidentka Zuzana Čaputová, na ktorej dcéru poslanec Taraba útočil. Svoje vyjadrenie zverejnila na sociálnej sieti.

"Útok na politika alebo političku cez jeho deti je politické dno. Poslanec Taraba by sa o moju dcéru nikdy nezaujímal, keby to nesúviselo s mojou funkciou. Ľudskej zlobe a hlúposti musím v živote čeliť, ale moje deti z toho vynechajte!" napísala Čaputová.