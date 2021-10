Nový začiatok na mieste tragédie? Na Mukačevskej má vyrásť bytovka: Majitelia bojujú s byrokraciou!

PREŠOV – Už to budú dva roky od tragickej udalosti v Prešove. Počas výbuchu plynu prišli o strechu nad hlavou desiatky ľudí a vyžiadal si osem ľudských životov. Zlá statika rozhodla o ďalšom osude bytovky, ktorú sa rozhodli zbúrať a postaviť namiesto nej novú. Obyvatelia bytovky sa tešili, že sa konečne budú môcť vrátiť domov. To však ešte netušili, s akými problémami budú musieť bojovať.

6. december 2019. Dátum, ktorý si na celom Slovensku budú ľudia spájať nie s Mikulášom, ale s tragickým výbuchom plynu v bytovke na Mukačevskej ulici 7 v Prešove. Ten si vyžiadal osem obetí a bytovku, ktorá na mieste stála, museli zbúrať.

Dôvodom bola zlá statika, kolaps schodiska, čo spôsobilo, že obyvatelia bytovky tak prišli o strechu nad hlavou. Takmer okamžite po výbuchu vznikla zbierka pre obyvateľov danej bytovky, kde sa vyzbieralo viac ako 5 miliónov eur. Podľa portálu čas.sk dostali majitelia bytov v závislosti od jeho rozlohy, zo zbierky od 88 do 109-tisíc eur.

Kým väčšina si našla nové bývanie, nájomníci desiatich bytov sa rozhodli, že na mieste postavia novú bytovku. „Desiati sme sa dohodli, že chceme znova bývať na starom mieste. Stálo pred nami množstvo prekážok a všetky nie sú odstránené ani doteraz, ale sme odhodlaní postaviť si nový bytový dom,“ uviedol pre portál jeden z obyvateľov a domovník zbúranej bytovky Mojmír Květoň. Ako dodal, už majú spravenú aj vizualizáciu novej bytovky a podali žiadosť na viaceré inštitúcie. Tie musia schváliť výstavbu novej bytovky.

„Vodu, plyn, elektrinu nám už schválili. Mestský úrad si to necháva na poslednú chvíľu. Mali by sme však dostať vyjadrenie do pár dní. Verím, že bude kladné,“ dodal Květoň. Hlavným problémom by mohli byť parkovacie miesta, keďže podľa aktuálnych predpisov majú mať nové bytovky aj nové parkovacie miesta.

"Chceli sme ich vybudovať vedľa, ale to nám nedovolili. Takže v našej bytovke budú prvé tri poschodia parkovisko. Autá doň bude voziť výťah. Najskôr nám navrhovali podzemné parkovisko, ale to by bolo veľmi drahé, takže sme to vymysleli takto. Tiež to bude drahé, ale lacnejšie ako pod zemou,“ vysvetlil bývalý domovník. Aj keď v súčasnosti bojujú s byrokraciou, veria, že o pár mesiacov sa rozbehne výstavba ich novej bytovky. Netrúfajú si však povedať, kedy tak bude.

Ako Květoň doplnil, v bytovke má byť 15 bytov, väčšina trojizbových a jeden dvojizbový. Desať by získali pôvodní nájomníci a zvyšok by mohla firma, ktorá plánuje realizovať stavbu, predať. „Podlaží bude osem. Z toho 3 parkovacie a 5 obytných,“ vysvetlil domovník. Ceny bytov však ešte nepoznajú, údajne dostali od jednej stavebnej firmy tesne po výbuchu výhodnú ponuku – jeden meter štvorcový za 840 eur.

Teraz sú však ceny oveľa vyššie, keďže stúpli ceny stavebných materiálov. „Na mestskom úrade nám to zatajili. Škoda, že to nevyšlo. Teraz išli ceny výrazne hore. Ja tajne dúfam, že by to mohlo byť 1 200 eur za meter, ale bojím sa, aby to nebolo len moje zbožné želanie,“ uzavrel Květoň.