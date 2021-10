Ďalšia rana pod pás pre motoristov? Diaľničiari hovoria o úplnej uzávere D1, dôvod vás postaví zo stoličky!

Mimoriadne ťažký hlavolam. Tak by sa dalo nazvať riešenie problému s napojením dvoch nezávislých diaľníc – D1 a D4 tak, aby sa ľudia z okolia Bratislavy mohli priamo a jednoducho napojiť na diaľnicu smerujú do Trnavy pri križovatke Triblavina.

Podľa prvotných odhadoch sa počítalo s tým, že bude postavená najskôr o päť rokov. Aj keď sa teraz zdá, že vodiči na vysnívanú križovatku nebudú čakať tak dlho, objavuje sa ďalší problém. Totižto, podľa aktuálnych plánov by muselo diaľničiari napájať križovatku za plnej prevádzky D1. V bode, v ktorom sa budú diaľnice spájať, budú musieť autostrádu do Trnavy zdvihnúť. Preto sa začalo hovoriť o novej možnosti – úplnej uzávery kľúčovej tepny, ktorou denne prejdú desaťtisíce áut, a to v oboch smerom – a to do aj z hlavného mesta. Informuje o tom portál hnonline.sk.

Avšak, kompetentní určili maximálny počet hodín, koľko bude môcť byť diaľnica uzatvorená. "Zhotoviteľ je povinný dodržať minimálnu lehotu 180 hodín úplnej výluky prevádzky na D1. Plná výluka premávky je prípustná len počas štátnych sviatkov a víkendov do 16.00 v nedeľu,“ píše sa podľa portálu v upravených podkladoch. V prepočte na dni ide tak o zhruba týždeň, počas ktorého by nemohlo úsekom prejsť žiadne auto. Avšak, diaľničiari sa poistili a zaviedli mastné sankcie za každý deň omeškania – a to vo výške 5-tisíc eur.

Plán B

Okrem toho navrhujú aj alternatívne riešenie – ak by sa obmedzila doprava v menej, ako troch pruhoch pre každý smer, musel by sa zhotoviteľ držať lehoty 640 hodín počas dňa – teda denne by mohla byť uzávera od 6. hodiny ráno do 22. hodiny večer. V prípade obmedzení cez noc to je maximálne 360 hodín. Spolu by tak museli vodiči počítať s obmedzeniami počas 40 dní a 45 nocí. Aj tu má zhotoviteľ nôž pod hrdlom v podobe 5-tisícovej pokuty za každý deň omeškania. Diaľničiari okrem toho údajne počítajú s obmedzeniami na vetve z Jaroviec na Trnavu, a to maximálne na 10 dní.

Nateraz sa však počíta so skorším napojením diaľnice, ako sa pôvodne počítalo. Podľa dokumentu by za 650 dní mal byť hotový úsek z Trnavy na smer do Vajnôr a vetva z Trnavy na Jarovce za 750 dní namiesto 950. Celá výstavba by sa tak zrýchlila o viac ako pol roka. Národná diaľničná spoločnosť sa však k celej veci bližšie nevyjadrila. „Vzhľadom na to, že v procese verejnej súťaže chceme zabezpečiť princíp rovnakého zaobchádzania, nediskriminácie, transparentnosti, proporcionality, hospodárnosti a efektívnosti, sa v tomto momente nemôžeme bližšie vyjadriť k vašim otázkam,“ uviedla hovorkyňa spoločnosti Eva Žgravčáková.