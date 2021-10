Lekár Kulkovský kritizuje Matovičov rozpočet pre zdravotníctvo: Škoda komentára, je to výsmech

Primár interného oddelenia nemocnice v Považskej Bystrici poukázal na to, aký je rozdiel v ponukách práce pre zdravotníka na Slovensku a v susednom Česku. Kým v Čechách ponúkajú za prácu primára interného oddelenia, ktorým je aj Kulkovský, náborový príspevok vo výške viac ako pol milióna českých korún (vyše 23-tisíc eur), na Slovensku ponúkajú nemocniciam možnosť získať zdarma písacie potreby.

Zdroj: FB / Milan Kulkovsky blog

Avšak, všetko má svoje hranice a krátko po zverejnení výzvy bola vypísaná aktualizácia, že táto možnosť bola pozastavená z dôvodu obrovského záujmu, pričom sklady sa údajne vyprázdnili. Napriek tomu sa danej – nemenovanej firme za tento krok poďakoval. Podľa Kulkovského slov totiž nemocnice skutočne písacie potreby dostali a potešili tak aj personál.

Zdroj: Getty Images

„Škoda komentára…ale predsa aspoň niečo…veľmi symbolické v čase, keď je nevyhnutné presviedčať financmajstra, že zdravotníctvo potrebuje viac, nie menej. No nič. Tak hádam bude úspešnejší rezort obrany. Je čas obnoviť vozový park a nakúpiť nové stíhačky…priority sú priority,“ konštatoval Kulkovský na sociálnej sieti a dodal, že zdravotníctvo si evidentne nejako poradí. A ak nie a stane sa najhoršie – že sa niekomu ublíži, tak sa vinník bude údajne hľadať ľahko.

„A školstvo? Tam je peňazí dosť. Obrazom toho je jeho kvalita a mnohí úspešní absolventi, ktorí ho v deviatej triede ZŠ opúšťajú. Vedia pekne písať, hoci iba v bernolákovčine (nič proti, musíme byť hrdí na svoje “píš ako počuješ” dejiny) a obstojne čítať,“ upozornil Kulkovský s tým, že títo žiaci čítajú bez porozumenia. Ironicky uviedol, že školstvo určite dofinancovanie nepotrebuje a údajne má „husiu kožu“ z toho, ako by dopadli voľby v prípade, ak by do volebných miestností vo veľkom prišli tí, ktorí nielenže vedia čítať, ale aj čítanému textu rozumejú. „Kto by nám, obraciam sa s otázkou k Tebe Bože, vládol? Keď my sme už zvykli na to, že si z nás tí naši volení robia tak úspešne srandu,“ uzavrel.