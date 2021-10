Kulkovský má booster dávku za sebou: Výzva občanom! Zaujímavé zistenie z vakcinačného centra

Začiatkom októbra sa začalo na Slovensku očkovať tretia dávka vakcíny proti koronavírusu a tak, ako tomu bolo na začiatku roka, aj teraz dostali prvé dávky zdravotníci, ale aj ľudia, ktorí majú vážne oslabenú imunitu.

Archívne VIDEO Odborníci o tom, kto dostane prednostne tretiu "booster" dávku

Niektoré nemocnice však s očkovaním tzv. booster dávky len začali, medzi nimi napríklad aj nemocnica v Považskej Bystrici. Medzi tými, ktorí sa dal opäť zaočkovať, bol aj Milan Kulkovský. „Keďže v práci prichádzam pravidelne do kontaktu s Covid pacientami, moje rozhodovanie nebolo ťažké a dnes som svoju booster dávku do ramena dostal. Vakcína je účinná a dôkazom toho je nízky podiel očkovaných medzi hospitalizovanými. Ak aj máme medzi pacientami očkovaných, väčšinou sú to tí, ktorí druhú dávku dostali ešte na jar, sú vo vyššom veku a trpia viacerými ochoreniami,“ vysvetlil Kulkovský svoj zámer.

Ako dodal, tým, ktorí sú chorí, prípadne majú vyšší vek, tretiu dávku viac ako odporúča. Naopak, u mladých ľudí, ktorí nemajú žiadne pridružené ochorenia a nepracujú v nemocnici či inom zdravotníckom zariadení a nemajú tak zvýšené riziko nákazy, by mali stačiť protilátky z dvoch dávok a teda nie je v ich prípade nevyhnutné dať sa opätovne zaočkovať.

Poukázal aj na to, že v ich očkovacom centre sa zvýšil záujem o prvú dávku vakcíny. Teda tí, ktorí ešte neboli očkovaní, sa rozhodli chrániť sa a o vakcínu požiadali. „Vplyv na to má určite to, že občania vnímajú zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu a teda potrebu chrániť sa. Zároveň sa zvyšuje počet obmedzení pri predpokladanom tmavšom zafarbení väčšiny okresov od nasledujúceho týždňa,“ upozornil Kulkovský. Z toho dôvodu vyzval tých, ktorí sa ešte nedali zaočkovať a váhajú, aby spravili čo najskôr. A to z dôvodu, že si tak znížia riziko hospitalizácie pri nákaze. „Plniace sa Covid oddelenia totižto nevznikajú na zelenej lúke. Reprofilizujú sa na ne iné oddelenia aj s personálom, ktorý sa tak nemôže venovať svojej pôvodnej odbornosti a svojim pacientom,“ uzavrel.