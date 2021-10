Vysoké ceny plynu uviedli známu slovenskú fabriku do komatózneho stavu: Riaditeľ kritizuje, škody budú vysoké!

BRATISLAVA/ŠAĽA - Ceny energií sa zďaleka netýkajú len domácnosti, ktoré v poslednej dobe prichádzajú do styku so správami o narastajúcich sumách na nadchádzajúcich účtoch. Je tu kríza a táto problematika sa poriadne dotkla aj priemyslu na Slovensku a jedným z týchto subjektov je aj známa šalianska fabrika Duslo, ktorá musela pre nárazový nárast cien plynu obmedziť výrobu až tak, že len málo chýba k jej úplnému vypnutiu.

Skutočnosť, že sa firma potýka s vysokými cenami plynu a preto zatvára väčšinu výroby nám potvrdil jej samotný riaditeľ Petr Bláha. Duslo Šaľa a.s. pritom patrí pod koncert Agrofert a jej primárnym zameraním je chemická výroba priemyselných hnojív a iných zlúčenín. Na Slovensku pôsobí už desiatky rokov.

Výroba je momentálne na technickom minime, potvrdzuje riaditeľ

"Obmedzili sme výrobu (zatiaľ) na technické minimum, pričom nemôžeme vylúčiť, že ju odstavíme úplne," potvrdil pôvodom český riaditeľ Bláha súčasnú kondíciu továrne. Za celým problémom je exponenciálne narastajúca cena plynu. Bláha pritom len hmlisto naznačuje, dokedy bude tento stav pokračovať.

"Podľa toho, aký bude vývoj cien zemného plynu, aké budú predajné ceny hnojív a technických produktov na európskom trhu a podľa toho, či slovenská vláda zrealizuje nejaké kroky, ktoré by pomohli udržať ceny médií v rozumnej výške," skonštatoval šéf továrne.

Petr Bláha Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Kde to začalo a aké budú škody?

Bláha označil aj niektoré príčiny a základy tohto celého problému. "Zrejme špekulácie na trhoch komodít a emisných povolenkách, rovnako ako nezmyselne rýchly a nepripravený prechod EÚ na obnoviteľné zdroje," popísal situáciu Bláha.

Zaujímalo nás aj to, ako to vidí s prípadnými škodami, ak bude takáto situácia ešte pokračovať. "Škody sú a budú vysoké a inflácia nebude len jednociferná," obáva sa najhoršieho riaditeľ Dusla Šaľa.

Slovenská spoločnosť Duslo, ktorá je najväčším výrobcom prípravkov AdBlue do naftových motorov a močoviny, si nateraz svoje zmluvné záväzky voči odberateľom plní, no nových zákazníkov v súčasnosti odmieta, čo potvrdil aj Bláha na tlačovej konferencii. Chýbať môžu niektoré produkty využívané v zdravotníctve, pokiaľ nebudú na trhu hnojivá, čaká nás pokles úrody, rast cien poľnohospodárskych produktov a potravín. "Ocitáme sa tak na prahu brutálnej inflácie, ktorú tu v súčasnosti nik nepamätá,“ myslí si Bláha.

Sulík hovorí, že celú výšku sumy za plyn nemá štát ako ovplyvniť

V tejto situácii sme oslovili aj ministerstvo hospodárstva ohľadom toho, ako sa chce s danou situáciou vysporiadať. "Ministerstvo hospodárstva už dlhodobo a systematicky pracuje na zmiernení dopadov vysokých cien energií tak pre domácnosti ako aj na slovenský priemysel. V spolupráci s ÚRSO a ďalšími kompetentnými inštitúciami už niektoré opatrenia boli prijaté a na ďalších sa intenzívne pracuje. Keďže samotnú cenu energie ako komodity nevie štát ovplyvniť, opatrenia sa týkajú znižovania ceny za distribúciu tzv. tarifu za prevádzku systému," prezradil nám Sulíkov rezort.

Niektoré platby plánujú zrušiť

Okrem iného sa už podľa rezortu podarilo prolongáciou v prípade dotovania fotovoltiky znížiť výdavky na tarifu za prevádzku systému (TPS) o 60 miliónov eur ročne. Rezort hospodárstva už dokonca podľa vlastných slov pripravuje návrh na úpravu výšky odvodu do Národného jadrového fondu. "Resp. prerušenie výberu tohto odvodu počas rokov 2022-2023, čo prinesie úsporu 72 miliónov eur. Táto úspora sa tiež premietne do koncových cien energií. Plánujeme tiež zrušiť platby TPS na elektrinu vyrobenú pre vlastnú spotrebu po roku 2023. ÚRSO by malo od budúceho roku účtovať TPS podľa pásiem v závislosti od spotreby elektriny, čo by malo zabezpečiť nižšie poplatky práve pre veľkoodberateľov v závislosti od reálnej spotreby," sľubuje rezort.

Ministerstvo počíta aj so znížením prenosových aj distribučných poplatkov na budúci rok. Navrhujú zaviesť aj viaczdrojové financovanie podpory OZE z príjmov Envirofondu. Zároveň rezort rokuje s ministerstvom životného prostredia a rezortom financií, aby sa väčšia časť financií z Envirofondu získaná z výnosov pri predaji emisných povoleniek vrátila naspäť práve energeticky náročným podnikom. "Pripomíname, že konečné rozhodnutie o výške cien zverejní ÚRSO a zmeny nastanú k 1. januáru 2022," uzavrel Sulíkov rezort.