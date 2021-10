Rozdiel medzi mzdami mužov a žien patrí na Slovensku k najvyšším v EÚ

BRATISLAVA – Deň rovnosti v odmeňovaní žien a mužov tento rok pripadol na 25. októbra. Z pohľadu odpracovaných dní tak v roku 2021 od tohto dátumu pracujú ženy na Slovensku až do konca roka zadarmo. Tento stav sa v porovnaní s minulým rokom zlepšil o tri dni. Údaje však ešte nezohľadňujú obdobie pandémie ochorenia COVID-19 a jeho dosah na situáciu žien. Informovala o tom Viera Böttcher, manažérka komunikácie národného projektu Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie Inštitútu pre výskum práce a rodiny (IVPR).

Rozdiel medzi mzdami mužov a žien patrí na Slovensku stále k najvyšším v krajinách Európskej únie (EÚ). Podľa Štatistického úradu SR bol v roku 2020 rozdiel medzi mužmi a ženami v priemerných nominálnych mesačných zárobkoch 17,8 %, pričom muži v priemere zarábali 1446 eur a ženy 1191 eur. To znamená, že z jedného eura, ktoré zarobia muži, dostanú ženy 81,6 centu.

"Negatívom je, že za posledných desať rokov sa rodový mzdový rozdiel veľmi nezmenil a osciluje medzi 18 až 21 %. Napriek zvyšovaniu kvalifikácie žien a ich vyššiemu zastúpeniu na pracovnej sile sa znižovanie rodového mzdového rozdielu zastavilo," ozrejmil analytik a výskumník pre oblasť rodovej rovnosti národného projektu Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie Andrej Kuruc.

Podľa IVPR stále platí, že rozdiely v mzdách sa najviac prejavujú u vysokoškolsky vzdelaných ľudí v riadiacich pozíciách, a to najmä v podnikateľskom sektore. Mzdový rozdiel v priemerných mesačných nominálnych zárobkoch medzi ženami a mužmi s vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa bol 27,3 % za rok 2019. Najvyšší rodový mzdový rozdiel je zároveň v odvetví finančných a poisťovacích služieb (31,4 %) a informácií a komunikácií (27,7 %). Vysoké rozdiely sú aj v sektore priemyslu. Prekvapivý je podľa Böttcher vysoký rodový mzdový rozdiel v oblasti zdravotníctva a sociálnej pomoci, a to až 26,4 %.

Zdroj: Getty Images

Z hľadiska veku sú najväčšie mzdové rozdiely medzi mužmi a ženami vo veku 35 – 44 rokov (22,3 %), a potom 45 – 54 rokov (20,6 %). Podľa IVPR to je spôsobené tým, že ženy po návrate z rodičovskej dovolenky môžu zažívať kariérny prepad a stratu zručností.

Zo zistení Medzinárodného programu sociálneho prieskumu, ktorý poskytuje informácie o usporiadaní domácností vo vzťahu k neplatenej práci, vyplynulo, že v 68 % domácnostiach respondentov na Slovensku sú vykonávateľkami neplatenej práce ženy. "Opatrenia, ktoré by mohli zmierniť tento neutešený stav, sú najmä zlepšenie dostupnosti služieb starostlivosti o deti do troch aj od troch rokov, zavedenie flexibility využívania rodičovskej dovolenky a väčšie zapojenie mužov – otcov do starostlivosti o deti, ako aj väčšie využívanie nástrojov, ktoré ponúka Zákonník práce pre zamestnávateľov v oblasti transparentnosti mzdového ohodnotenia žien a mužov a flexibilných foriem práce," priblížil Kuruc.

IVPR prostredníctvom národného projektu Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie v súčasnosti realizuje prieskum s cieľom sprostredkovať najnovšie dáta o rodových nerovnostiach. Prvé dáta naznačujú, že ženy na Slovensku stále dominujú v rámci neplatenej práce. Inštitút zároveň organizuje pri príležitosti tohtoročného Dňa rovnosti v odmeňovaní odbornú diskusiu. On-line podujatie sa uskutoční v utorok (26. 10.) o 18.30 h prostredníctvom platformy Zoom na facebookovej stránke Toto je rovnosť.