Ak sú obvinenia voči Kažimírovi pravdivé, vo funkcii by nemal ostať, myslí si Matovič

"Je to vážne obvinenie, ak by to bola pravda, samozrejme, vo funkcii by nemal zostať," skonštatoval Matovič pred novinármi. Dodal, že Kažimír je vo svojej funkcii "neodvolateľný". "Musí to byť asi o jeho slobodnom rozhodnutí v tejto situácii, lebo to nemáte ako vyriešiť vzhľadom na to, že má imunitu ako guvernér národnej banky," doplnil.

Kažimír je obvinený z prečinu podplácania. Obvinenie odmieta, necíti sa byť vinný zo žiadneho trestného činu.