Veľký protest pod Kolíkovej oknami: VIDEO Sudcovia a zamestnanci súdov sú na nohách! Tvrdé odkazy a ostré slová

V priebehu niekoľkých dní prebehol pred budovou ministerstva spravodlivosti už druhý protest namierený práve voči zmenám v súdnej mape. Sudcovia a zamestnanci Krajského súdu v Bratislave a siedmich bratislavských okresných súdov totiž s navrhovanou reformou nesúhlasia.

Vvyzbrojení rapkáčmi, trúbkami a transparentmi s nápismi ako "Stop súdnej mape", "Dosť bolo ignorácie" či "Biznis so súdnymi budovami" dali svoj nesúhlas so zmenami hlasne najavo.

"Vyjadrenia, že druhý návrh súdnej mapy vznikol na základe pripomienok vznesených voči prvej súdnej mape, sú nepravdivé. Pre súdy v obvode Krajského súdu Bratislava sa nič nezmenilo. Druhý návrh je identický s prvým a predstavuje zrušenie Krajského súdu v Bratislave. Predstavené zmeny sú len politickým rozhodnutím, nie sú riešením problémov v justícii ani akceptáciou našich pripomienok," vyhlásila podpredsedníčka odborového zväzu Krajského súdu Bratislava Viera Habová.

"Reformu súdnictva treba podľa nás riešiť modernizáciou súdov, výmenou výpočtovej techniky, zdokonaľovaním systémov. To sú prekážky, ktoré bránia v rýchlosti, modernizácii a rozvoju justície. Žiadame vás o stiahnutie celej súdnej mapy," doplnila.



Tvrdenia, že súdy v súčasnosti nefungujú efektívne, odmietla predsedníčka odborového zväzu zamestnancov justície SR Ingrid Vrkočová. Pripomenula množstvo práce zamestnancov súdov a nedostatok pracovníkov. "Je to náročná práca, veľa vecí treba rozhodovať do 24 hodín, ľudia zamestnancom súdov nadávajú," skonštatovala.

Sudcovia a zamestnanci súdov tiež tvrdia, že rozporové konania k desiatkam vznesených pripomienok sa konajú v krátkom čase od ich doručenia na ministerstvo. Sú presvedčení, že oboznámenie sa s pripomienkami preto nemohlo byť plnohodnotné.

"Prítomnosťou pred budovou MS chcú sudcovia a zamestnanci súdov vyjadriť svoj nesúhlas s postupom ministerstva vo vzťahu k vyhodnoteniu vznesených pripomienok k návrhu novej súdnej mapy a k ignorovaniu požiadaviek súdov, sudcov a zamestnancov jednotlivých súdov," uviedol hovorca Krajského súdu v Bratislave Pavol Adamčiak.

V budove sa v rovnakom čase uskutočňovali rozporové konania k zásadným pripomienkam k novej súdnej mape vznesené krajskými a okresnými súdmi.

Ministerka Mária Kolíková zišla pred novinárov až po skončení samoného protestu.

Protestné akcie, vyjadrujúce nesúhlas so súdnou mapou, sa uskutočnili zároveň aj vo viacerých iných slovenských mestách.

Reforma predpokladá reorganizáciu krajských a okresných súdov i vznik mestských súdov Košiciach a Bratislave. Počet obvodov okresných súdov sa má znížiť z 54 na 30. Vzniknúť majú tiež tri správne súdy.