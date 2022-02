Kolíkovej fiasko neutícha! Po neschválení súdnej mapy prišla kritika od sudkyne: Vyčítala jej klamstvo aj štýl komunikácie

Kolíkovej v parlamente neprešli až tri návrhy zo súdnej mapy. Jediný návrh, ktorý prešiel, sa týka nových sídel a obvodov okresných súdov a predpokladá zrušenie okresných súdov v Partizánskom, Skalici, Bánovciach nad Bebravou a Kežmarku. Zvyšné tri sa do druhého čítania nedostali. Podporu mali iba u poslancov OĽaNO a SaS, aj to nie u všetkých. „Myslím, že toto hlasovanie bolo výsledkom toho, že poslanci sa naozaj dôkladne oboznámili s našimi pripomienkami, ale aj pochopili, že cieľ súdnej mapy tak, ako je deklarovaný pani Kolíkovou, nie je možné dosiahnuť rušením súdov, zväčšovaním obvodov a podobne,“ uviedla v rozhovore pre eReport sudkyňa Krajského súdu v Bratislave Ayše Eren Pružinec.

„Vypočula som si pri tejto príležitosti aj tlačovú besedu pána poslanca Šeligu, ktorý správne poukazoval na to, že skrytým cieľom alebo úsilím pani Kolíkovej v súvislosti s touto súdnou mapou bolo vymeniť súčasných predsedov súdov a pokiaľ pani Kolíková následne v nedeľnej debate tvrdila, že pán poslanec Šeliga klamal, tak si dovolím pripomenúť, že zánik funkcie predsedu súdu v súvislosti s prípadne prijatou súdnou mapou je upravený priamo v návrhu zákona o mestskom súde alebo krajských súdoch, ktorý sama predložila do parlamentu. Takže nie je to pán poslanec Šeliga, ktorý klame, ale klamala v tomto prípade pani Kolíková,“ odkázala.

V súvislosti s transparentnosťou výberových konaní zasa poukázala na to, že je to práve Kolíková, ktorá ako ministerka spravodlivosti do päťčlennej komisie, ktorá uskutočňuje výberové konanie na funkciu sudcov, vyberá až troch ľudí. V hlasovaní pritom stačí, aby boli „za“ traja z piatich. Poukázala aj na to, že ministerka pri svojom výbere siaha dookola na rovnakých päť mien.

Ohradila sa aj proti Kolíkovej vyjadreniu, že protest sudcov a zamestnancov súdov je omyl a reforma je robená pre ľudí. „Toto vyjadrenie iba odráža jej spôsob komunikácie za rok a pol s nami sudcami,“ odkázala.

Skritizovala aj ďalšie vyjadrenia ministerky. Kolíková totiž tvrdila, že nie je pravdou, že by so sudcami nekomunikovala. So sudcami Krajského súdu v Bratislave a okresných súdov, ktoré podeň spadajú, sa totiž Kolíková podľa jej slov stretla iba dvakrát. „Prvýkrát 24. septembra 2020, kedy ani súdna mapa na programe nebola, keďže tú predstavila až 9. novembra 2020. Druhýkrát to urobila minulý rok v júli počas dovolenkového obdobia,“ uviedla Eren Pružinec s tým, že bolo jasné, že sa týchto stretnutí nebude môcť zúčastniť taký počet sudcov, aký by chcel.

Protesty, ku ktorým zo strany sudcov a zamestnancov súdov potom došlo, boli podľa nej vyústením tejto ignorácie zo strany ministerstva spravodlivosti. „Za ten rok a pol nielen že ignorovalo všetky naše pripomienky, ale verejné vystúpenia pani Kolíkovej skôr svedčali o tom, že každý náš konkrétny názor, ktorý nebol všeobecnou floskulou, ale argumentom, zosmiešňovala,“ uviedla.

Kritický voči Kolíkovej je aj Matovič

Kolíkovú po dnešnom rokovaní vlády skritizoval aj minister financi Igor Matovič (OĽaNO). Ten uviedol, že ministerka spravodlivosti predožila koaličným partnerom návrh o správnych súdoch „obrazne povedané o polnoci“. Ako uviedol, „viacerí koaliční partneri sa preto postavili na zadné a povedali si, že takýmto štýlom by si ministerka prácu robiť nemala, ak chce dosiahnuť pozitívny výsledok“.